Szef MON podziękował żołnierzom Armii Krajowej [WIDEO]

W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom. Dziękujemy Wam, żołnierze AK, za wolną Polskę – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Szef MON podziękował żołnierzom AK „za ideały, które niesiecie, za Wasz etos i za to, że wciąż wielu z Was jest z nami i uczy młode pokolenie tego, czym jest miłość do Ojczyzny”.



14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 75 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko, działające w okupowanej Europie.

źródło: Twitter, PAP

Armia Krajowa była, zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 roku przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego.SZP została przekształcona najpierw w 1940 roku w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza w Armię Krajową, w skład której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej jak i sowieckiej., któremu podlegały Siły Zbrojne RP.W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 roku, Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 roku.