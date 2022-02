Brud i wandalizm. Skargi na przejście podziemne pod Rondem Waszyngtona

Mieszkańcy, szczególnie mieszkający na Saskiej Kępie, skarżą się na brud i pomazane pseudograffiti ściany przejścia podziemnego pod rondem Waszyngtona. Stało się to tematem interpelacji praskiego radnego Marka Borkowskiego.

Jak pisze praski radny, mieszkańcy wstydzą się, gdy wraz z gośćmi muszą tamtędy przejść.



„Jak można dopuścić do takiego wandalizmu i brudu w przejściu podziemnym pod rondem Waszyngtona” – oburza się radny Marek Borkowski w interpelacji. Powołuje się w niej na list mieszkanki Saskiej Kępy skierowanej do radnego, w której skarży się na wygląd przejścia.



„Jest jej strasznie wstyd i wstydzi się, jak kogoś zaprasza i musi przejść przez to przejście wysiadając z tramwaju” – pisze radny i zwraca się z pytaniem, kto odpowiada za czystość w tym miejscu.



„Za otoczenie swojego pawilonu odpowiadają najemcy. Gdy ich nie ma, to za czystość posadzki odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta ” – powiedział Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. „Natomiast za usuwanie graffiti odpowiadają firmy, które wyłaniamy na drodze przetargu. W tym momencie jesteśmy właśnie w trakcie takiego przetargu” – wyjaśnił rzecznik i dodał, że jeśli napisy są wulgarne, to konserwatorzy ZDM usuwają je w trybie ekspresowym.



