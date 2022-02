Makabryczna śmierć dwunastoletniego Polaka w Irlandii

W hrabstwie Limerick w środkowo-zachodniej Irlandii zmarł nastolatek z Polski – podają tamtejsze media. Dwunastoletni Wiktor zginął w wypadku samochodowym. Samochód, który prowadził, zderzył się z ciężarówką.

Jak opisuje BBC, samochód należał do rodziców chłopca. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w pobliżu wsi Adare w piątek 11 lutego.





Tragedia na Wyspach. Nie żyje nastolatek z Polski

Wiktor był sam i – mimo zbyt młodego wieku – to on prowadził samochód – wynika z dotychczasowych ustaleń.Miejsce zdarzenia tuż po wypadku zostało otoczone policyjnym kordonem; śledczy zabezpieczali ślady. 40-letni kierowca ciężarówki nie odniósł poważnych obrażeń, ale był w szoku – czytamy.Policja apeluje do świadków lub kierowców jadących tamtą drogą o pomoc w wyjaśnieniu tragedii. Liczą na to, że pomogą w tym m.in. nagrania z samochodowych wideorejestratorów.BBC wskazuje, że Wiktor mieszkał z rodzicami w Newcastle West od „jakiegoś czasu”.Tragedia wstrząsnęła tamtejszą Polonią. „Nasi znajomi stracili dzisiaj syna w tragicznym wypadku samochodowym” – piszą bliscy rodziny w mediach społecznościowych. W Newcastle organizowane jest wydarzenie, mające upamiętnić 12-latka z Polski.