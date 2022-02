Ile palet Tuska kosztuje polityka klimatyczna UE? Spot Kalety

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta opublikował na Twitterze post wraz z nagraniem, w którym odniósł się do spotu opublikowanego przez Donalda Tuska. Jak stwierdził, nagranie, na którym były premier straszy Polaków jest „kuriozalne”.

W czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej opublikował nagranie, na którym starał się zwizualizować przy pomocy plaety wypełnionej banknotami o nominale 50 euro, jak wygląda 58 mld euro – a więc tyle, ile Polska powinna otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy. W spocie Tuska pokazano stadion wypełniony paletami pełnymi pieniędzmi, a jego bohater sugeruje, że to przez rządy PiS Polacy nadal nie otrzymali z Unii tych środków.



Do spotu odniósł się wiceminister sprawiedliwości. „D.Tusk udostępnił kuriozalny spot, w którym straszy Polaków, że jeśli Polska nie ulegnie bezprawnemu szantażowi UE, to tych palet z milionami euro nie otrzymany. Jakie są fakty?” – napisał na Twitterze Sebastian Kaleta. Do wpisu dołączył również przeróbkę spotu Donalda Tuska.



Przekonuje w nim, że koszt polityki klimatycznej, którą promuje Donald Tusk, to 29 305 palet pieniędzy. – To jest przeróbka wczorajszego spotu Donalda Tuska, który straszy Polaków tym, że stadiony euro na paletach nie przybędą, jeśli Polska nie ulegnie bezprawnemu szantażowi Unii Europejskiej – powiedział Kaleta w spocie.



– Ale spójrzmy na fakty dotyczące różnych kosztów funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej i decyzji, które w imieniu Polski podejmował jeszcze Donald Tusk będąc premierem. 9 stadionów tych palet z pieniędzmi, palet z euro to jest koszt unijnej polityki klimatycznej dla Polski tylko do 2030 roku. Tyle środków Polska musi wygospodarować, by spełnić unijne wymagania. Morze pieniędzy. Wszystko decyzje Donalda Tuska, jego kolegów z Europejskiej Partii Ludowej – argumentuje wiceminister.



– A co do tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy to po pierwsze jest kredyt. Będziemy musieli to spłacić - nawet jeśli w końcu nam to wypłacą - co do euro. A druga rzecz istotna, przecież politycy Platformy Obywatelskiej - teraz spójrzcie na grafikę - wszyscy oni i innych partii opozycyjnych głosują cały czas w Parlamencie Europejskim, żeby Polsce te fundusze odbierać – mówi dakej Kaleta.



– Więc najpierw walczą, żeby Polska pieniędzy nie dostała, a potem w Polsce rozdzierają szaty, że Polska nie ma pieniędzy. No Panie Donaldzie, ja coś myślę, że nawet gdyby Polacy Panu zaufali, to żeby nie skończyło się tak jak z wieloma Pana obietnicami - Pan dziś pokazuje palety pełne euro - żeby nie skończyło się tylko na europaletach – mówi na koniec.





