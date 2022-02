Trzy kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Rząd Wielkiej Brytanii wezwał w piątek Brytyjczyków do opuszczenia Ukrainy i odradził wszelkie podróże do tego kraju. Jak ocenił, koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą coraz bardziej zwiększa zagrożenie działaniami militarnymi. Podobne komunikaty wydały Łotwa, Norwegia oraz Izrael.

Rząd w Londynie wzywa obywateli brytyjskich do niezwłocznego opuszczenia Ukrainy, gdy dostępne są jeszcze środki transportu.



Także Łotwa wezwała w piątek swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. MSZ w Rydze uzasadnia to „poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ze strony Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą i wiarygodną groźbą eskalacji”. Resort uściślił, że ambasada Łotwy na Ukrainie pracuje w pełnym zakresie, ale jest też przygotowana na funkcjonowanie w trybie awaryjnym.



Do opuszczenia Ukrainy i powstrzymania się od wyjazdów do regionów tego kraju w pobliżu granicy z Rosją i Białorusią wzywa również Norwegia.



„Ze względu na poważną i nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie ministerstwo spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i zachęca obywateli Norwegii do opuszczenia tego kraju” – napisano w oświadczeniu MSZ w Oslo. Resort dodał, że odradza także podróżowanie do Rosji na tereny położone bliżej niż 250 km od granicy z Ukrainą oraz wszelkie podróże na Białoruś z wyjątkiem Mińska.



Z kolei izraelskie MSZ poinformowało, że rodziny personelu dyplomatycznego na Ukrainie zostaną ewakuowane. Jednocześnie wezwano Izraelczyków do unikania podróży na Ukrainę, a przebywających w tym kraju do powrotu do ojczyzny.



Czytaj także: Rau w Kijowie: Niepokoi nas rosnąca obecność wojskowa Rosji wzdłuż granicy Ukrainy

#wieszwiecej Polub nas