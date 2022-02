Dwa starty, dwa rekordy. Kapitalny początek sezonu Swobody

Sprinterka Ewa Swoboda po raz drugi podczas piątkowego mityngu Orlen Cup w Łodzi poprawiła należący do niej rekord Polski w biegu na 60 m. 24-letnia sprinterka w finale uzyskała wynik 7,00.

Wcześniej w piątek najlepsza polska sprinterka świetnie spisała się w eliminacyjnym biegu, który pokonała w czasie 7,04. Tym wynikiem poprawiła należący do niej najlepszy rezultat w kraju z 2016 roku (7,07).



Swoboda w łódzkiej Atlas Arenie wróciła do ścigania po ośmiu miesiącach przerwy z powodu kontuzji.



– Byłam głodna, brakowało mi tego. Chciałam, ale nie wiedziałam, że to się tak szybko stanie i będę tak szybko biegać już od pierwszego startu – powiedziała wychowanka trenerki Iwony Krupy z UKS Czwórka Żory.



7,00 uzyskane przez zawodniczkę AZS AWF Katowice w finale łódzkiego mityngu jest najlepszym na świecie wynikiem na tym dystansie w tym sezonie. Oznacza też kwalifikację na halowe mistrzostwa świata w Belgradzie (18-20 marca).

������ ���������� ��������❗ �������� ������������������ nie spodobał się rekord Polski 7:04, więc po godzinie odpaliła potrójne turbo i �������� ������������ ������������ to już ��:���� ������ #tvpsport pic.twitter.com/Rp9XXL8T8b — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 11, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap, tvp sport

To także najlepszy wynik na świecie w biegu na 60 metrów od 5 lat. Jak podają statystycy, ostatnią Europejką, która biegała tak szybko była Holenderka Dafne Schippers (także 7,00 w 2016 r.). Ostatni raz szybciej spośród Europejek pobiegła Greczynka Ekaterini Tanu – 6,96 w 1999 r.Najszybsza w historii na tym dystansie była Rosjanka Irina Priwałowa, która w 1993 roku uzyskała 6,92.