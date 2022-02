Amerykańskie media: Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę

Administracja USA uważa, że rosyjski prezydent Władimir Putin podjął decyzję, by przeprowadzić atak przeciwko Ukrainie, i zakomunikował to siłom zbrojnym – podał reporter publicznej telewizji PBS Nick Schifrin na Twitterze. Do inwazji miałoby dojść w przyszłym tygodniu.

Schifrin podał, że informację taką usłyszał z trzech zachodnich źródeł związanych z obronnością.



„Oficjele USA oczekują okropnej, krwawej kampanii, która rozpocznie się dwoma dniami bombardowania i walki elektronicznej, po czym ma dojść do inwazji z możliwym celem zmiany władz” – napisał dziennikarz.



W piątek do natychmiastowego opuszczenia terytorium Ukrainy wezwały swoich obywateli Łotwa, Norwegia, Wielka Brytania, Izrael.



„Swoją placówkę na Ukrainie częściowo ewakuuje też UE” – podało Politico.

‼️ In view of a serious threat to security posed by Russia near the Ukrainian border and a credible threat of escalation of the situation, the @Latvian_MFA urges Latvian ���� nationals to depart from #Ukraine in the near term ���� ‼️

➡️ https://t.co/p2fvDogrz1 pic.twitter.com/gikyZ0ILSB — Latvian MFA (@Latvian_MFA) February 11, 2022

US officials anticipate a horrific, bloody campaign that begins with two days or aerial bombardment and electronic warfare, followed by an invasion, with the possible goal of regime change. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me. — Nick Schifrin (@nickschifrin) February 11, 2022

