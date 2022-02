Tysiące mieszkańców bez ciepłej wody i ogrzewania. Znów awaria na Bródnie

Kilka tysięcy warszawiaków z Bródna od godz. 15 w piątek marznie w swoich mieszkaniach. Ciepłą wodę w kranach i grzejące kaloryfery będą mieli dopiero w sobotę koło południa. To kolejna wielka awaria w tym rejonie.

Do potężnej awarii ciepłowniczej doszło w okolicach ulicy Marlborskiej w piątkowe popołudnie. Mieszkańcy zauważyli parę unoszącą się nad studzienkami. Jak mówi rzeczniczka odpowiedzialnej za dostawy ciepła firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Aleksandra Żurada, na miejsce natychmiast ruszyły ekipy naprawcze.



– W tej chwili od dostaw ciepła odciętych jest 70 budynków – powiedziała Żurada. Dodała, że prace ziemne są zaawansowane, ekipy pracują non stop, by dotrzeć do uszkodzonej rury.



Do bardzo podobnej awarii - która także dotknęła mieszkańców bloków przy Św. Wincentego, Krasiczyńskiej, Krasnobrodzkiej, Tokarza, Kondratowicza, Malborskiej, Głębockiej, Kowalskiego, Rzepichy - doszło 25 stycznia.



– Obszar dotknięty awarią był wtedy podobny, ale do uszkodzenia doszło w innym miejscu – zapewnia rzeczniczka. Tłumaczy, że rura dostarczająca ciepło w tym rejonie Warszawy ma duży przekrój - 350 mm, więc gdy dochodzi do awarii, jej skutki odczuwają tysiące ludzi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zgodnie z zapowiedzią Veolii, kaloryfery mają zacząć grzać dopiero w sobotę koło południa. – Na razie wszystko wskazuje na to, że „wyrobimy się” w tym terminie – mówi Żurada.