Dlaczego Donald Tusk przerwał objazd po Polsce? „Po pierwsze mu się nie chce”

Był odwiedziny u fryzjerki, rozmowa z piekarzem czy spotkanie z właścicielem przetwórni. Jednak nagłaśniany w mediach objazd Donalda Tuska po Polsce już się zakończył. Dlaczego tak się stało? Zdaniem wprost.pl powód jest prozaiczny. „Nie chce mu się, bo przyzwyczaił się do rozmów z przywódcami unijnymi i światowymi”, cytuje „Wprost” swojego informatora.

W piątek wprost.pl podał kuluarowe doniesienia nt. powodów przerwania przez lidera PO objazdu po Polsce.



– Jego sporadyczne spotkania z ludźmi są wypadkową dwóch rzeczy. Po pierwsze mu się nie chce, bo przyzwyczaił się do rozmów z przywódcami unijnymi i światowymi. Choć lubi wchodzić w interakcje z ludźmi, to przy świetle kamer, żeby było show – informuje portal, powołując się na anonimowego rozmówcę z bliskich kręgów PO.



Drugim powodem ma być słabość terenowych struktur partii. A to zdaniem informatora sprawia, że „organizacja spotkań jest utrudniona albo niemożliwa”.



„Wprost” zwraca także uwagę, że decyzja rządu o obniżce VAT na paliwo i żywność „przetrąciły narrację o nic nierobiącym rządzie”.



W związku z tym przewodniczący PO miał postawić na działanie w sieci.



– Regularnie sprawdza się, kto i jak intensywnie udziela się w mediach społecznościowych. Kto daje polubienia wpisom Tuska i kto podaje je dalej, to wszystko jest liczone. Prawdziwy kult jednostki – mówi jeden z parlamentarzystów KO.

