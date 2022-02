„Nowoczesną trzeba zlikwidować”. Najnowsze plany Donalda Tuska wg „Wprost”

Szykowane przez Donalda Tuska zmiany w Koalicji Obywatelskiej mają przynieść kres istnienia partii Nowoczesna – twierdzi „Wprost”. „Trzeba zlikwidować” – miał powiedzieć, wg tygodnika, b. premier do Adama Szłapki. Zapowiedziany niedawno powrót Ryszarda Petru może się więc zamienić w odwrót – czytamy.

Ryszard Petru swój powrót do polityki ogłosił pod koniec stycznia. Zapowiedział, że zamierza skupić się wyłącznie na kwestiach gospodarczych. „Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to, aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach” – napisał Petru w mediach społecznościowych.



Jak ustalił „Wprost” zamiary Ryszarda Petru były i są poważne. Powórt do polityki miał już planować od jakiegoś czasu i chciałby, żeby formacja, której jest twórcą, znów zaczęła być postrzegana jako oddzielny byt polityczny, będący ważną częścią Koalicji Obywatelskiej.



Jednakże inne scenariusze miały zostać rozpisane w głównej siedzibie Platformy Obywatelskiej. „Donald Tusk zaprosił na rozmowę Adama Szłapkę, powiedział, że go „kocha” i włos mu z głowy nie spadnie, ale Nowoczesną trzeba zlikwidować. Szłapka się zgodził i do końca lutego zobowiązał się zakończyć projekt partii i swoich ludzi przenieść do Platformy” – powiedział informator cytowany przez „Wprost”. „Jedynym przeciwnikiem likwidacji Nowoczesnej jest jej nowy członek Ryszard Petru. Skończy się tak, że albo Petru zostanie członkiem Platformy, albo znów odejdzie z Nowoczesnej” – dodaje rozmówca.



Jak wynika z ustaleń tygodnika, Adam Szłapka w rozmowach z politycznymi partnerami sygnalizuje gotowość do usunięcia Ryszarda Petru, gdyby ten protestował zbyt intensywnie. Co więcej, były lider Nowoczesnej miał już usłyszeć o nowych planach, ale się do nich nie odniósł.



Portal tvp.info próbował skontaktować się ze Szłapką i Petru, ale obaj politycy nie odbierali telefonów. Z kolei była przewodnicząca partii Katarzyna Lubanuer odmówiła nam komentarza.

