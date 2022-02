Morawiecki zapowiada podwyżkę emerytur i „czternastkę”. O ile świadczenia podniósł Tusk?

Zwiększymy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, dzięki czemu od marca 2022 r. świadczenia wzrosną o 7 proc. Najniższa emerytura wyniesie na rękę 1217,98 zł – zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Do tego, podobnie jak w poprzednich latach, na konta emerytów ma wpłynąć trzynasta i czternasta emerytura. A o ile rosły świadczenia za czasów premiera Donalda Tuska?

Na pierwszym posiedzeniu rządu po wakacjach w 2014 roku ówczesny premier Donald Tusk zapowiedział, że minimalny wzrost świadczenia emrytalnego i rentowego wyniesie 36 zł.



Jak ocenił wówczas szef rządu, „to oczywiście jest ciągle mało”, ale – jak podkreślił – w porównaniu z planowanym do tej pory wzrostem świadczeń na poziomie 10 zł, proponowany przez rząd wzrost przynajmniej w jakimś stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom.



Zmiany wprowadziły w życie rząd Ewy Kopacz, bo Tusk podał się do dymisji jesienią 2014 roku, przyjmując stanowisko szefa Rady Europejskiej UE. W 2015, czyli w ostatnim roku, gdy władzę sprawowała koalicja PO-PSL, minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł.



Od 1 marca 2022 roku najniższe emerytura lub renta ma wynosić 1217,98 zł. Ponadto w 2022 roku kolejny rok z rzędu na konta seniorów ma wpłynąć 13. i 14. emerytura. – Z naszych wyliczeń wynika, że od 2015 roku świadczenia dla seniorów, wliczając „trzynastki” i „czternastki”, wzrosły o 85 proc. – podał Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki ogłosił dziś 7% waloryzację emerytur.

Emeryci dostaną 13 i 14 emeryturę.



A pamiętacie o ile podniósł Donald?



O 36 złotych!

�� pic.twitter.com/ioA81mavQI — ɐllǝnuɐɯɯı (@gen_brygady) February 11, 2022

Na jakiej podstawie jest wyliczana waloryzacja świadczeń?

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do końca stycznia ogłasza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei do 7. roboczego dnia lutego ogłaszany jest realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.