Zmiana poparcia dla Zjednoczonej Prawicy i KO. Najnowszy sondaż

PiS wraz SP mogłoby liczyć na 31 proc. poparcia, KO na 26 proc., Polska 2050 i Konfederacja - po 12 proc., a Lewica na 10 proc. poparcia – wynika z opublikowanego w piątek sondażu Social Changes przeprowadzonego dla portalu wpolityce.pl.

Według sondażu, poza parlamentem znalazłyby się: PSL-Koalicja Polska z poparciem 4 proc., Kukiz’15 z poparciem 2 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina z 1 proc. poparcia. 2 proc. respondentów zadeklarowało głosowanie na inne ugrupowanie.



Jak wskazuje portal wpolityce.pl, zamiar głosu na Zjednoczoną Prawicę deklaruje o 2 pkt proc. mniej respondentów niż w poprzednim badaniu. Taką samą stratę odnotowała KO. Po jednym punkcie procentowym zyskały Polska 2050 oraz Konfederacja, a 2 pkt proc. - Lewica. Poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej oraz Kukiz'15 pozostaje bez zmian.



Jak wynika z badania Social Changes, deklarowana frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosłaby 58 proc. - 45 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie poszłoby na wybory, a 13 proc. - że raczej poszłoby. Zdecydowanych nie brać udziału w wyborach było 17 proc. badanych, a 16 proc. zadeklarowało, że raczej nie poszłoby na wybory. 9 proc. nie umiało udzielić odpowiedzi na to pytanie.



Badanie Social Changes zostało zrealizowane w dniach 4-7 lutego na reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1078 Polaków metodą CAWI (wywiad internetowy).



