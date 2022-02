Jaki dystans dzieli KO od ZP? Duży odsetek badanych milczy nt. swoich preferencji

Na początku lutego PiS wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską mogłoby liczyć na poparcie 30 proc. zadeklarowanych uczestników wyborów; KO na 17 proc., Polska 2050 na 11 proc., Konfederacja na 7 proc. – wynika z sondażu CBOS. Lewica i PSL znalazły się pod progiem wyborczym. Preferencje partyjne aż 28 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów pozostają nieznane.

Tak jak w poprzednim miesiącu, chęć udziału w wyborach zadeklarowało 74 proc. badanych, po 13 proc. natomiast stanowią osoby, które nie mają zamiaru głosować oraz niezdecydowani.



Jak zaznacza CBOS, wyniki lutowego sondażu są podobne, jak te ze stycznia. W porównaniu z początkiem stycznia nieco zyskało ugrupowanie rządzące. Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość lub jego koalicjantów deklaruje 30 proc. wyborców. To o 1 punkt procentowy więcej niż w ubiegłym miesiącu.



1 pkt proc. straciła natomiast Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 17 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 mająca 11 proc. sympatyków. Partia Szymona Hołowni w porównaniu z ostatnim pomiarem również straciła 1 pkt proc.



Szanse na wprowadzenie swoich przedstawicieli do nowego parlamentu miałaby jeszcze tylko Konfederacja popierana przez 7 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów ( plus 2 pkt proc.).



Natomiast poniżej wyborczego progu znalazłyby się Lewica oraz PSL-Koalicja Polska mające wśród zdeklarowanych wyborców odpowiednio 3 oraz 2 proc. zwolenników - to taki sam wynik Lewicy jak w ubiegłym miesiącu, natomiast o 1 punkt procentowy gorszy w przypadku PSL.

W zestawieniu CBOS partia Kukiz'15 ma 1 proc. zwolenników, analogicznie jak w styczniu. CBOS w komunikacie podkreśla, że wszystkie odnotowane zmiany w obserwowanym poparciu są nieistotne statystycznie.



23 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów (wzrost o jeden punkt procentowy) na pytanie o swoje sympatie partyjne wybrała odpowiedź "trudno powiedzieć". Dodatkowo 5 proc. wyborców (bez zmian w stosunku do stycznia) z jakichś względów odmawia odpowiedzi na pytanie o preferencje partyjne. W sumie zatem preferencje partyjne aż 28 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów pozostają nieznane.



Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 31 stycznia i 10 lutego na reprezentatywnej, imiennej próbie 1 tys. 65 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru numerów PESEL. Respondenci mieli do wyboru trzy metody ankietowania: CAPI (wywiad osobisty) - 53 proc. badanych, CATI (wywiad telefoniczny) - 30 proc. badanych oraz CAWI (wywiad internetowy) - 17 proc. badanych.