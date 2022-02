Przywiązał psa łańcuchem do drzewa w parku. Usłyszał zarzuty

Do 2 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który przywiązał psa łańcuchem do drzewa. Wystraszone zwierzę zauważył przechodzień. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, udało się namierzyć sprawcę. Usłyszał już zarzuty.

Informację zamieścili urzędnicy z Międzyrzeca Polskiego na oficjalnym profilu miasta. „Nie godzimy się na tak bestialskie zachowania. (…) Psy, koty też odczuwają ból, a naszym obowiązkiem jest ich właściwe traktowanie. Nie bądźmy obojętni i reagujmy na cierpienie zwierząt”– napisali urzędnicy.



Sprawą od razu zajęła się policja. „Dyżurny międzyrzeckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące psa, który został przywiązany do drzewa na terenie parku Potockich. Zgłaszający widział też mężczyznę, który porzucił czworonoga” – powiedziała komisarz Barbara Salczyńska–Pyrchla, rzecznik bialskiej policji cytowana przez „Dziennik Wschodni”.



Zwierzę trafiło do lecznicy weterynaryjnej. „Policjanci ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o udział w sprawie. Okazało się, że jest to 38–letni mieszkaniec miasta” – zaznacza rzeczniczka. Mężczyzna przy składaniu wyjaśnień, tłumaczył, że czworonoga dostał od znajomego. Przyznał się również do porzucenia zwierzęcia. Nie potrafił jednak w żaden sposób wyjaśnić powodów takiego postępowania.

Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcanie się nad zwierzęciem. Grozi mu za to do 2 lat pozbawienia wolności.





