Kolejna farma fotowoltaiczna. „Siarkopol” stawia na energię odnawialną

Ponad 8 mln zł kosztowała farma fotowoltaiczna, która będzie zaopatrywać w energię elektryczną Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Moc instalacji to niemal 2 MWe.

Farma, która powstała na terenie nieczynnego zbiornika wodnego przy ulicy Strefowej w Tarnobrzegu została w piątek uroczyście oddana. Instalacja składa się z 5796 modułów fotowoltaicznych. Wytwarzana przez farmę energia stanowić będzie ok. 15 proc. całego zapotrzebowania na prąd Zakładów Chemicznych „Siarkopol”.





Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej

Jak powiedział podczas uroczystości prezes Siarkopolu Wojciech Brzezowski, otwarcie farmy pozwoli firmie zmniejszyć koszty energii elektrycznej, która jest dla spółki kluczowa. – Ta inwestycja pozwoli nam też zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jest to więc przedsięwzięcie przyjazne środowisku – dodał.Obecny na miejscu marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że inwestycja wpisuje się w politykę Unii Europejskiej i Polski, aby maksymalnie chronić środowisko.

– Warto wspierać takie projekty. Ta inwestycja to dobry przykład dla pozostałych firm, które na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan lokują swoją działalność – powiedział.



Ortyl dodał, że inwestycja niesie ze sobą także bardzo ważny efekt związany z rekultywacją. – Ten teren, doświadczony wieloletnią eksploatacją złóż siarki w dalszym ciągu wymaga takich działań. Myślę, że Grupa Kapitałowa „Siarkopol” wypełnia tę misję – powiedział marszałek.



Prezes zarządu Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Jacek Maślanka zapowiedział kolejne inwestycje w energię odnawialną. Przypomniał również, że oddana w piątek farma to druga należąca do Grupy.



– Pierwsza powstała w roku 2020 na terenach pokopalnianych w Jeziórku. W kwietniu br. będziemy oddawać do użytku kolejną farmę, o mocy jednego megawata. W planach mamy osiągniecie do roku 2024 łącznej mocy 14 megawatów – podkreślił Maślanka.