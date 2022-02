Wpadka Komisji Europejskiej. Zobacz, jak zaprzeczyli sami sobie

Opłata klimatyczna, a więc koszty emisji CO2 stanowią 60 proc. kosztów produkcji energii elektrycznej. Taką informację – którą podaje m.in. resort klimatu i środowiska – opublikowaliśmy w czwartek na portalu tvp.info. Dane potwierdziła zresztą Komisja Europejska, co wyraźnie napisaliśmy w artykule. Na naszą publikację przedstawiciele KE odpowiedzieli na Twitterze, twierdząc, że „podali dokładnie odwrotną informację”. Trzeba powiedzieć wprost: zaprzeczają sami sobie.

Owe „60 procent” od dłuższego czasu jest zresztą przyczynkiem politycznej dyskusji w Polsce i nie tylko. Pod koniec stycznia najwięksi krajowi wytwórcy energii wystartowali z kampanią informacyjną, tłumacząc, skąd biorą się tak wysokie ceny energii.





Komisja Europejska potwierdza, żeby za chwilę zaprzeczyć

Źródło: TT/EUinPL

Podaliśmy dokładnie odwrotną informację: polityka unijna nie jest odpowiedzialna za 60% kosztu rachunku za prąd. Prosimy o czytanie ze zrozumieniem. — Komisja Europejska (@EUinPL) February 10, 2022

Tak: Prosimy o czytanie ze zrozumieniem

Podaliście informację, że koszty emisji CO2 stanowią 60 proc. kosztów produkcji energii, co widać na załączonej (waszej) grafice. Wszystko jest w tekście. Prosimy o czytanie ze zrozumieniem. pic.twitter.com/XxdZyIYzQh — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 10, 2022

źródło: Twitter

Jednym z powodów wzrostu cen za prąd jest m.in. polityka klimatyczna UE – a konkretnie opłaty za emisję CO2, nałożone na wytwórców energii. W materiałach prasowych Polskich Elektrowni wskazano, że w ciągu 15 lat unijny parapodatek wzrósł 15-krotnie – tę kwestię podnosi także polski rząd, wzywając do reformy systemu ETS.Kwestie opłat za emisję dwutlenku węgla sprowadzają się do stwierdzenia, które trafiło na billboardy: „Opłata klimatyczna UE to aż 60 proc. kosztów produkcji energii”.I wydawałoby się, że dyskusję można na tym zamknąć. Jednak„Podaliśmy dokładnie odwrotną informację: polityka unijna nie jest odpowiedzialna za 60% kosztu rachunku za prąd” – piszą przedstawiciele KE, wzywając do „czytania ze zrozumieniem”.Oczywistym zdaje się fakt, że „koszt produkcji energii” jest czym innym niż „rachunek za prąd”, który otrzymuje końcowy odbiorca. Problem w tym, że w tekście znalazły się jedynie dane potwierdzane przez KE – a więc odnoszące się do kosztów wytworzenia energii.Należy więc powtórzyć: Prosimy o czytanie ze zrozumieniem.