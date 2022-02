Tusk się wścieknie? Spot z paletami „sprostowany” przez internautów

„58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, czekają na Polaków w Europie” – te słowa Donalda Tuska są wielokrotnie cytowane w ostatnich godzinach. Lider PO w spocie oskarża rządzących o wstrzymywanie unijnych miliardów, pomijając fakt, że to politycy jego partii nie poparli polskiego KPO i wielokrotnie głosowali w UE przeciwko Polsce. Te niedopowiedzenie odnotowują internauci, „prostując” nagranie opublikowane przez byłego premiera.

W opublikowanym przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej nagraniu zwizualizowano, jak fizycznie, w formie banknotów o nominale 50 euro, wygląda 58 mld euro – a więc tyle, ile Polska powinna otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy. Tusk w spocie stawia na sensację: pokazuje cały stadion wypełniony paletami pełnymi pieniędzmi i sugeruje, że to przez rządy PiS Polacy nadal nie otrzymali unijnych środków.





Tusk niewiarygodny? Znaleźli sposób

To nie są patrioci. To są idioci. pic.twitter.com/HxCP5TNJJw — Donald Tusk (@donaldtusk) February 10, 2022

Poprawili spot lidera PO

Panie przewodniczący @donaldtusk, poprawiłem Panu ten spot, teraz dopiero wyglada wiarygodnie. Pozdrawiam! pic.twitter.com/PS9NrMs8Bp — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 10, 2022

Tusk ostro do KE?

Jak mógłby wyglądać propolski spot Donalda Tuska skierowany do Komisji Europejskiej. Zobaczcie: pic.twitter.com/znOQEfEHrI — BLACK (@BlackMcSnow) February 10, 2022

W komentarzach pod nagraniem szefa Platformy na Twitterze przewijają się ubiegłoroczne zapowiedzi Donalda Tuska, który deklarował, że „Polacy dostaną pieniądze z UE” i „nikomu nie przyszło do głowy karać Polaków za upór PiS-owskiej władzy”. Jednak nie pierwszy raz polityk zmienił zdanie.W opinii wielu internautów były premier jest niewiarygodny. By spot wyglądał bardziej prawdziwie, postanowili go więc „sprostować”.W jednej z wersji nagrania przypomniano skok na OFE w 2013 r., gdy zabranie pieniędzy obywateli ówczesny premier tłumaczył: „Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków; gdyby były, to każdy mógłby je wycofać. A nie może tego zrobić”.Więcej o „skoku na OFE” pisaliśmy na portalu tvp.infoW innej „poprawionej” wersji spotu. „Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to ich zupełnie niezrozumiały upór” – takie słowa zdaniem internauty lider PO powinien skierować do brukselskich urzędników.Nie tylko internauci, ale także politycy – również ci niezwiązani z PiS – przypominają Tuskowi, jak PO głosowała w sprawie przyznania Polsce unijnych środków. Chodzi zarówno o głosowania w Polskim Sejmie, gdy posłowie Platformy wstrzymali się od głosu, jak i rezolucję w Parlamencie Europejskim wzywającą KE do wstrzymania środków dla Polski – tę jednak parlamentarzyści PO poparli.