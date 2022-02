Morawiecki we francuskim dzienniku: Potrzebujemy europejskiej jedności wobec Putina

Władimir Putin rozgrywa europejskie słabości i kryzysy z cyniczną precyzją. Potrzebujemy europejskiej jedności. Lista przywódców i liderów politycznych, którzy wybrali rosyjskie ruble i karierę w kremlowskich spółkach, przyprawia o ból głowy – pisze premier Mateusz Morawiecki we francuskim dzienniku „L'Opinion”.

Na temat Polski znalazły się również teksty szefa IPN Karola Nawrockiego, amerykańskiego pisarza Clarka Younga i historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego.



„Trzeci rok toczymy arcytrudną walkę z pandemią i kryzysem gospodarczym i dokładnie w tym momencie otrzymujemy dodatkowy cios od wschodniego sąsiada” – zauważa premier Morawiecki.





„Cios od wschodniego sąsiada”

„Gazprom zwiększył w 2021 r. eksport gazu wysyłanego do Chin i Turcji. Tymczasem wyraźnie zmniejszył dostawy do Europy. Eksport do odbiorców europejskich był o 10 mld m3 mniejszy niż rok wcześniej i aż o 27 mld m3 mniejszy niż w 2019 r. To sztuczne pogłębianie kryzysu energetycznego jest szantażem, który ma wymusić uruchomienie gazociągu Nord Stream 2.” – podkreśla w artykule szef polskiego rządu.„Świat, który dobrze znamy, świat europejskich wartości, wolności, demokracji i dobrobytu znalazł się na celowniku rosyjskich przywódców i wojskowych. Stawką nie jest tylko przyszłość Ukrainy, ale też bezpieczeństwo i rozwój europejskich gospodarek” – zauważa Morawiecki, ostrzegając, że

„Lista przywódców i liderów politycznych, którzy wybrali rosyjskie ruble i karierę w kremlowskich spółkach, przyprawia o ból głowy. Znany jest wszystkim przypadek Gerharda Schroedera, który karierę polityczną zamienił na zarobki w rosyjskich firmach energetycznych. Ale jego kazus to tylko wierzchołek góry lodowej. Na długiej liście współpracowników Gazpromu, Łukoilu, Rosnieftu czy spółek budujących Nord Stream 2 znajdujemy byłych kanclerzy, premierów, szefów dyplomacji, prezydenckich doradców i ministrów” – przypomina premier.



„Ukraina jest według Putina nieodłączną częścią rosyjskiego świata. Z kolei budowanie niezależności i odrębnej tożsamości staje się w tej optyce nie tylko błędem, ale wręcz prowokacją. Dla Władimira Putina nie ma miejsca na wolną i niepodległą Ukrainę. A to oznacza, że putinowska Rosja nie ma również szacunku dla pokoju i prawa międzynarodowego. Cel Putina wydaje się jasny – sprawić, by Zachód zrezygnował ze wspierania Ukrainy i zostawił ją na pastwę Rosji” – podsumowuje polski premier.



„Dziedzictwo Polaka Jana Karskiego, który bezskutecznie alarmował świat o tym, co Niemcy robili w Auschwitz, jest dziś moralnym wezwaniem do działania w obronie praw człowieka” – pisze z kolei w „L'Opinion” amerykański pisarz Clark Young.

„W latach 2005–2009 uczęszczałem na Uniwersytet Georgetown, gdzie pięć dekad wcześniej wykłady prowadził polski profesor Jan Karski. Przez lata mijałem jego pomnik – elegancką, stonowaną figurę znajdującą się na ławce przy szachownicy. W 2014 r. mój były profesor Derek Goldman poprosił mnie o pomoc w napisaniu sztuki upamiętniającej stulecie Karskiego w Georgetown (Karski zmarł w 2000 r.). Obejrzeliśmy wtedy jego wstrząsające świadectwo – dokument filmowy »Shoah« Claude'a Lanzmanna, gdzie Jan Karski opowiadał po raz pierwszy od 35 lat o swoich przeżyciach wojennych” – wspomina Young.





Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego opisuje również szef IPN Karol Nawrocki: „Wśród podziemnych armii, które rzuciły wyzwanie nazistowskim Niemcom, polska Armia Krajowa należała do największych. I spośród tych największych tylko ona – w odróżnieniu od sowieckiej i jugosłowiańskiej –„Polska po II wojnie światowej znalazła się w obozie zwycięzców jako kraj pokonany” – przypomina natomiast prof. Wojciech Roszkowski.

„Określenie »ruch oporu« zrobiło na Zachodzie karierę dzięki francuskiemu resistance i jest często rozciągane na całą Europę okupowaną podczas II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Tymczasem w przypadku Polski było to coś znacznie więcej niż »ruch oporu«. Polska czasu wojny miała państwo podziemne, powiązane ściśle z rządem emigracyjnym, który urzędował najpierw w Paryżu i Angers we Francji, a od 1940 r. – w Londynie. Organizacja podziemnego państwa polskiego obejmowała konspiracyjne władze cywilne, oparte na porozumieniu czterech głównych partii politycznych – Stronnictwa Narodowego, chadeckiego Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej – a także podziemną armię, tworzoną stopniowo już od końca września 1939 roku, gdy kończył się opór Wojska Polskiego przed agresją Wehrmachtu i Armii Czerwonej” – podsumowuje prof. Roszkowski.



„Francuzi bardziej niż kiedykolwiek interesują się Europą Centralną. Tłumaczymy im, jak ważna jest w tych dniach europejska solidarność. Przypominamy polską historię, największą podziemną armię świata, czyli Armię Krajową w 80-lecie powstania, Jana Karskiego i to, jak szczególną wartością jest dla Polaków wolność i pomoc innym” – mówi prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz, inicjator projektu „Opowiadamy Polskę światu”.