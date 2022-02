Ekspert: Program ulg dla właścicieli zabytków stał się elementem walki politycznej

Od nowego roku właściciele zabytków w Polsce mogą skorzystać z ulgi na ich zakup i prace konserwatorskie. To element Polskiego Ładu, mający na celu lepsze zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zdaniem Michała Laszczkowskiego, prezesa Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, to największe w historii systemowe wsparcie dla właścicieli zabytków. Ekspert zauważa jednak, że program szybko stał się elementem wojny politycznej i „ofiarą zacietrzewienia”.

Z wprowadzonej przez rząd ulgi mogą korzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, oraz indywidualni właściciele nieruchomości. Przepisy, które zaczęły obowiązywać 1 stycznia, szybko stały się przedmiotem burzliwej dyskusji i krytyki ze strony opozycji oraz części mediów, które określają projekt jako „program Pałacyk+”.





Ulga na zabytki 2022. Na czym polega?

O co chodzi w uldze? Dzięki niej można odliczyć od podatku 50 proc. poniesionych wydatków na prace konserwatorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków). Co więcej – można także odpisać koszty zakupu zabytkowej nieruchomości, do kwoty 500 zł za metr kwadratowy (obowiązuje limit 500 tys. zł).Na łamach „Rzeczpospolitej” <. Zdaniem Michała Laszczkowskiego potrzebny projekt – choć stanowi realną szansą na uratowanie wielu historycznych obiektów – padł ofiarą politycznego zacietrzewienia.Ekspert przypomina, że już lata temu, bo w 1972 r., wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli zabytków postulowało UNESCO, a od lat 90. apelowały o to państwowe służby konserwatorskie. Do tej pory takich decyzji jednak nie było.

„(…) po 1989 r. liczba obiektów zabytkowych popadających w ruinę drastycznie rosła, mimo istnienia form ochrony prawnej. Teraz ma to szansę się zmienić” – podkreśla Laszczkowski.





Ekspert: Mnóstwo obowiązków i małe wsparcie dla właścicieli zabytków

źródło: rp.pl, portal tvp.info

Argumentuje przy tym, dlaczego właściciele zabytków zasługują na ulgę w podatkach. Na pierwszym miejscu wymienia liczne obowiązki, nałożone na nich ustawą o ochronie zabytków: „Mają nie tylko korzystać z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, zabezpieczać i utrzymywać zabytek oraz jego otoczenie w jak najlepszym stanie, ale także prowadzić prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w określonym w ustawie sposobem prowadzenia i dokumentowania tych prac” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.Jak zauważa, w zamian do tej pory otrzymywali od państwa jedynie możliwość włączenia się w programy dotacyjne. I choć budżet największego z programów resoru kultury został podwojony w ostatnich latach – zauważa – nadal jest to „kropla w morzu potrzeb”.