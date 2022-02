Rzucił się z butelką na policjantów

28-latek próbował uderzyć legitymujących go policjantów szklaną butelką. Przy sobie miał przedmiot przypominający broń palną. Został zatrzymany. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia – podała rzeczniczka policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

W nocy ze środy na czwartek policjanci zauważyli pieszego, który na widok radiowozu natychmiast zmienił kierunek marszu. – Funkcjonariusze podejrzewając, że może być on poszukiwany, skierowali się w jego stronę.



Kiedy poprosili o dokumenty, mężczyzna odmówił, a następnie trzymaną w ręku butelką piwa próbował uderzyć policjantów. Został szybko obezwładniony – zrelacjonowała Jurecka.



Rzeczniczka dodała, że podczas przeszukania policjanci znaleźli przy mężczyźnie przedmiot, który wyglądem przypominał broń palną. – Został on zabezpieczony i zostanie poddany ekspertyzie przez biegłego z zakresu broni i amunicji – poinformowała.



Mężczyzna został zatrzymany; usłyszał zarzut usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.