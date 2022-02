Czarnek o wizycie europosła Ponsa: Nie ulegniemy szantażowi

Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszego pięknego kraju, ale szantażowi nie ulegniemy – stwierdził minister edukacji Przemysław Czarnek, komentując planowaną wizytę w Polsce europosła Estebana Gonzaleza Ponsa.

Minister edukacji i nauki był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zapowiadaną wizytę m.in. hiszpańskiego europosła Ponsa (EPL), także w kontekście jego wypowiedzi, że delegacja „spróbuje pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski”.



– Pana Gonzalesa, tak jak wszystkich, serdecznie zapraszamy do naszego pięknego kraju. Warto go odwiedzić, poznać kulturę, wielkość, historię tego społeczeństwa, zawsze warto to zrobić tutaj na miejscu. Wszystkich serdecznie do naszego kraju zapraszamy – powiedział minister.



– Natomiast sam zakres wizyty i działań świadczy o jednym: to bezczelne wtrącanie się w wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Ale ta bezczelność w ogóle nie dziwi, bo cała ta partia pod przywództwem pana Donalda Tuska to partia szantażystów – ocenił Czarnek.



Według niego szantaż dotyczy m.in. warunkowania otrzymania środków.



– Szantaż ze strony instytucji Unii Europejskiej i ugrupowań UE jest ewidentny i z tym szantażem dalej przyjeżdża pan europarlamentarzysta Gonzalez. Zapraszamy go serdecznie, a szantażowi nie ulegniemy – podkreślił Czarnek.