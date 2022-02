Prokuratura zaskarżyła wyrok sądu ws. pisarza Jakuba Ż.

Warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała zażalenie na decyzję sądu ws. pisarza Jakuba Ż. – dowiedział się portal tvp.info. Na początku stycznia sprawę artysty oskarżonego o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy umorzył sędzia Tomasz Grochowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie; wcześniej sądził sprawy m.in. Marty Lempart i Klementyny Suchanow. „Orzeczenie to dotknięte jest szeregiem uchybień, które powinny skutkować jego uchyleniem” – przekazał nam prok. Marek Skrzetuski, wyjaśniając powody złożonej apelacji.

Sprawa dotyczy wpisu w mediach społecznościowych, w którym Jakub Ż. nazwał prezydenta „debilem”. Akt oskarżenia wpłynął do warszawskiego sądu okręgowego pod koniec marca zeszłego roku. Pisarzowi zarzucono przestępstwo z art. 135 par. 2 Kodeksu karnego, za które przewidziana jest kara do trzech lat więzienia.





Sprawa Jakuba Ż. i kontrowersyjna decyzja sądu

Prokuratura nie zgadza się z orzeczeniem

10 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie, przyznając, że zachowanie oskarżonego pisarza wypełniało znamiona zarzucanego mu przestępstwa, ale w ocenie sądu społeczna szkodliwość popełnionego przez Jakuba Ż. czynu była niewystarczająca dla uznania go winnym.„W ocenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dokonanej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, orzeczenie to dotknięte jest szeregiem uchybień, które powinny skutkować jego uchyleniem” – wskazuje w przesłanym komunikacie prokuratura.„Przede wszystkim wskazać trzeba, że przedmiotem postępowania zainicjowanego aktem oskarżenia skierowanym przez stołeczną prokuraturę nie był wpis oskarżonego jako taki ani tym bardziej zawarta w nim krytyka, do której oskarżony ma pełne prawo i to bez względu na to, czy jest ona uzasadniona, czy nie.” – wskazuje w przesłanym portalowi tvp.info komunikacie prok. Skrzetuski, zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie.Prokuratura stoi na stanowisku, że sąd naruszył przepisy Kodeksu postępowania karnego, a stwierdzenie, że użycie obelżywego słowa wobec Prezydenta RP „mieściło się w ramach dopuszczalnej polemiki”, dokonane zostało w sposób dowolny i jednostronny.

„Sąd, czyniąc tego rodzaju ustalenie, oparł się bowiem jedynie na części dowodów i to przeprowadzonych w sposób wadliwy, bez ich szczegółowej oceny. W szczególności ustalenia poczynione zostały na podstawie tzw. opinii prywatnej, wykonanej na zlecenie samego oskarżonego – co w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego jest niedopuszczalne i odbiera tego rodzaju opinii przymiot obiektywizmu. Szczególny wyraz znajduje to w jednostronnych wypowiedziach przesłuchanego w charakterze świadka autora tejże opinii, wprost wyrażającego poparcie dla oskarżonego, a następnie także satysfakcję z wydanego przez sąd rozstrzygnięcia” – wskazuje prok. Skrzetuski.





Prokuratura punktuje błędy w postępowaniu sądu

Jak zauważa, sąd pominął w swoim orzeczeniu kluczowy dowód w postaci stanowiska Rady Języka Polskiego, w którym podkreślono, że użycie silnie nacechowanych ekspresywnie i aksjologicznie słów ma charakter obraźliwy niezależnie od kontekstu, w jakim są one używane.To zresztą nie wszystko. „Sąd w wydanym wyroku w żadnym stopniu nie odniósł się do postaci zamiaru, jakim kierował się oskarżony Jakub Ż., tj. czy jego intencją było znieważanie Prezydenta RP, czy też formułując swój wpis jedynie na taki skutek się godził. (…), w sposób bezpodstawny przyjął także, iż zawarta we wpisie Jakuba Ż. zniewaga miała charakter »marginalny«, podczas gdy nie budzi wątpliwości fakt, że wzbudziła ona daleko idący oddźwięk społeczny” – argumentuje prokuratura.