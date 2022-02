Morawiecki: TVN gra do muzyki skomponowanej w Moskwie

Doskonale zdajemy sobie sprawę z manipulowania mailami, dlatego nie odnosimy się do tego; apeluję, żeby nie wpisywać się w rosyjskie scenariusze pisane na Kremlu – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Pytany na konferencji prasowej przez TVN24 o kolejne maile mające pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka szef rządu ocenił, że w tym przypadku „stacja TVN gra dokładnie do muzyki skomponowanej w Moskwie”.

Premier był pytany na konferencji o kolejne maile, które rzekomo pochodzą ze skrzynki pocztowej szefa KPRM Michała Dworczyka. Chodzi o domniemaną korespondencję z maja 2020 r.





Morawiecki ostro o TVN i działaniach Rosji

Morawiecki nie odniósł się do treści domniemanych maili, zwrócił się natomiast z apelem do mediów, w tym stacji TVN, której dziennikarka zadawała pytanie.– Bardzo bym chciał i apeluję również w tym przypadku do TVN-u, żeby nie wpisywać się w rosyjskie scenariusze, w scenariusze pisane na Kremlu.(...). Doskonale zdajemy sobie sprawę z manipulowania bardzo wielu maili i dlatego się nie odnosimy do tego i nie wpisujemy się w scenariusz rosyjski – powiedział premier.Dopytywany, czy korespondencja ze skrzynki Dworczyka nie jest prawdziwa, odparł: „Jest mnóstwo, mnóstwo manipulacji w rosyjskim scenariuszu”.. W związku z tym, tym bardziej powinniśmy być czujni na propagandę rosyjską – dodał premier.W czerwcu 2021 r. szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe.