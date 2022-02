Poważny wypadek na Podhalu. Autobus z dziećmi zsunął się do rowu

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek wieczorem miejscowości Gliczarów (woj. małopolskie). Autokar, którym podróżowały dzieci, zsunął się do zaśnieżonego rowu. Ostatecznie wszyscy opuścili bezpiecznie pojazd.

Jak poinformowała zakopiańska policja, 70-letni kierowca autobusu, którym podróżowały dzieci, wjechał do rowu.



„Przez chwilę było zagrożenie, że autobus może przewrócić się na bok. Dzieciom udało się bezpiecznie opuścić pojazd , a po chwili dotarły do pensjonat” – poinformowała policja w komunikacie.



„Kierowca w rozmowie z policjantami zakopiańskiej drogówki twierdził, że chciał wyminąć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd i zjechał na pobocze licząc, że pod śniegiem nadal jest twarde podłoże. Kierujący z województwa mazowieckiego był trzeźwy – dodano.



Czytaj także: Wielka ewakuacja. Groźny pożar w zakładzie produkującym kosmetyki do samochodów