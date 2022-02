Kolejne podwyżki dla seniorów. Rząd: „Trzynastka”, „czternastka” i rekordowa waloryzacja [WIDEO]

W tym roku zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny, o wiele miliardów wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo – poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, od 1 marca świadczenia emerytalne wzrosną o 7 proc. – To wzrost bezprecedensowy, bo do tego dodajemy jeszcze 13. i 14. emeryturę – podkreślił. Z wyliczeń rządu wynika, że od 2015 r. świadczenia dla seniorów (wliczając „trzynastki” i „czternastki”) wzrosły o 85 proc.

– Drodzy seniorzy, poprawa jakości waszego życia jest dla nas absolutnym, najważniejszym priorytetem. To nasze mamy, nasi ojcowie, nasi dziadkowie, nasze babcie, które poświęcały swoje życie w bardzo trudnych czasach powojennych, potem w czasach PRL-owskich, a potem w pierwszych latach transformacji – powiedział premier na konferencji prasowej.





Morawiecki: Zamiast podnoszenia wieku emerytalnego, podnosimy emerytury

Nie tylko waloryzacja emerytur. Wyjaśniło się, co z „czternastkami”

W 2022 roku emeryci i renciści otrzymają

7% waloryzację świadczeń

#13emerytura w kwietniu

#14emerytura jesienią

„Wzrost o 85 proc. w porównaniu z 2015 r.”

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2022 r.

najniższa emerytura i renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy, rodzinna i socjalna ➡️ 1338,44 zł

średnia emerytura ➡️ 2868,70 zł

najniższa renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy ➡️ 1003,83 zł

Podkreślił, że troska o seniorów jest dla rządu PiS najwyższym priorytetem.– Są przedstawiciele opozycji, zwłaszcza liberalna opozycja, liberalne elity, Platforma Obywatelska, które nie przykładają wagi, co najlepiej widać po ich rządach, po tym, jakie były waloryzacje roczne, jakie zdarzyły się wówczas działania wobec emerytów – podnoszenie wieku emerytalnego chociażby – podkreślił Morawiecki.Zdaniem premiera właśnie w różnicy działań między poprzednim rządem a obecnym można dostrzec zasadniczą zmianę w podejściu do seniorów.Na piątkowej konferencji prasowej premier przekazał, że. To oznacza, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wyniesie 107 proc.Jest też inna dobra wiadomość dla seniorów: w tym roku jesienią lub nawet późnym latem emeryci otrzymają 14. emeryturę – podkreślił premier.Podwyżki oznaczają, że. To – podkreślił premier – o ponad 60 proc. większe świadczenie od najniższych emerytur z 2015 r. – Biorąc pod uwagę 13. i 14. emeryturę jest to wzrost o 85 proc. – dodał.W przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w wysokości 104,89 proc. Minimalna emerytura miała wzrosnąć o 61,17 zł do 1312,05 zł.Jednak – jak wcześniej informował resort rodziny – ze względu m.in. na wzrost inflacji rzeczywisty wskaźnik waloryzacji będzie różnić się od prognozowanego.Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.