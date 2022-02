Matka Bidena nienawidziła Anglików. Powiedział o tym scenarzystce

Brytyjska scenarzystka Georgia Pritchett opowiedziała o rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joem Bidenem, w której polityk wyznał, że jego pochodząca z Irlandii matka pisała wiersze o swojej nienawiści do Anglików – poinformował dziennik „The Guardian”. Jean miała w poematach wzywać Boga do „rozgromienia” Anglików i zesłania na nich „krwawego deszczu”.

Prezydent wyznał, że z powodu tej głębokiej niechęci jego matka wolała kiedyś spać na podłodze niż w łóżku, w którym niegdyś spała królowa brytyjska.



Pritchett pisze w autobiografii, że spotkała się z Bidenem w Białym Domu, gdy był wiceprezydentem USA (od 2009 do 2017 r.). Do rozmowy doszło, ponieważ scenarzystka szukała informacji potrzebnych do stworzenia serialu komediowego „Figurantka”.



Choć rozmowa z Bidenem zaczęła się od tematu Ukrainy, z której właśnie wrócił, prezydent zmienił temat i opowiedział o swojej matce. Pokazał także setki wierszy napisanych przez Jean, w których dawała wyraz swojej nienawiści do Anglików.

Irlandzkie korzenie i silne poczucie tożsamości Bidena nie były nigdy tajemnicą. Po ogłoszeniu jego nominacji na kandydata na prezydenta, został poproszony o „kilka słów dla BBC” przez dziennikarza Nicka Bryanta. Biden odpowiedział: „Dla BBC?”, po czym uśmiechnął się i dodał: „Jestem Irlandczykiem”.



Jean zmarła w 2010 r. Była uważana za osobę, która niezwykle mocno wpłynęła na życie swojego syna. Mieszkała z nim po śmierci męża w 2002 r.



Na pogrzebie matki Joe Biden powiedział, że nauczyła rodzinę, by „nigdy nie być onieśmielonym przez władzę czy bogactwo; że nie musimy zgadzać się na konwencje społeczne”.