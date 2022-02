„Miłość jest blisko” – film produkcji TVP już w kinach [WIDEO]

Od dziś w kinach można zobaczyć komedię romantyczną „Miłość jest blisko”. W rolach głównych występują: Weronika Książkiewicz, Wojciech Solarz, Olga Bołądź, Grzegorz Małecki, Janusz Chabior oraz Kazik Mazur. Producentem filmu w reżyserii Radka Dunaszewskiego jest Telewizja Polska.

„Nasz film to utrwalająca wiarę w happy end wesoła opowieść o przeznaczeniu i odkrywaniu prawdziwego uczucia. To kino dla widza, który chce poczuć się lepiej, pośmiać i pomarzyć, a to przecież kwintesencja kinowej rozrywki” – zapowiada reżyser filmu, Radek Dunaszewski.



Film można zobaczyć od dziś w kinach w całej Polsce.



Czytaj także: Polski film z nominacją do Oscara. O kolejną statuetkę powalczy Kamiński

#wieszwiecej Polub nas