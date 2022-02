SG o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Minionej doby granicę polsko-białoruską próbowały nielegalnie przekroczyć 24 osoby – przekazała w piątek Straż Graniczna. Dodała, że migranci rzucali kamieniami w polskie patrole.

„W dn. 10.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 24 cudzoziemców. Na odcinku placówki SG w Białowieży 5 mężczyzn (Nigeria, Syria i Irak) rzucało kamieniami w patrole polskie” – napisała na Twitterze Straż Graniczna.



Dodała, że natomiast od północy w piątek zatrzymano 7 nielegalnych imigrantów (Senegal, Jemen, Turcja, Syria), którzy również atakowali patrole polskie.



Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali prawie 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

źródło: pap

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązujeObejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.