Mila złapała trop, doprowadził ją do przemytniczego schowka

Labradorka Mila z podlaskiej KAS wytropiła nielegalne papierosy ukryte w tirze wracającym na pusto z Białorusi. Skrytkę przygotowano w przerobionym tłumiku pojazdu. Pomieściła 1450 paczek. – Mila jest psem dualnym. Oprócz papierosów potrafi wytropić także narkotyki – mówi portalowi tvp.info st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Sześcioletnia labradorka Mila wkroczyła do akcji na przejściu granicznym w Bobrownikach, gdzie na co dzień pracuje. Tym razem wspierała funkcjonariuszy KAS podczas kontroli ciężarówki kierowanej przez 39-letniego mieszkańca woj. lubelskiego. Pojazd wracał pusty z Białorusi.



W trakcie rewizji Mila złapała trop i doprowadziła celników do tłumika pojazdu, który okazał się mieć podwójną funkcję – oprócz standardowej także przemytniczą. W skrytce zmieściło się blisko 1450 paczek białoruskich papierosów. Ich wartość rynkowa została oszacowana na ponad 21 tys. zł.



Kierowca tira przyznał się do przemytu. Został ukarany grzywną w wysokości 26 tys. zł.



St. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS podkreśla zasługę Mili w przejęciu przemytu i wyjaśnia, że to pies dualny.



– Czyli przeszkolony do szukania dwojakiego rodzaju substancji. W przypadku Mili to papierosy i narkotyki – wyjaśnia. Psia funkcjonariuszka jest jedynym na Podlasiu psem dualnym, ale wkrótce zyska wsparcie. Kończy się bowiem szklenie kolejnego czworonoga, który będzie miał taką podwójną umiejętność. (fot. KAS)