Elon Musk jest oskarżany o znęcanie się nad zwierzętami? „Mamy dowody”

Obrońcy praw zwierząt dysponują dowodami na to, że pracujący dla Elona Muska naukowcy poddawali makaki królewskie haniebnym doświadczeniom. Według nich publiczna uczelnia na zlecenie prywatnej firmy miliardera przeprowadzała w latach 2017-20 eksperymenty, które miały polegać m.in. na przykręcaniu stalowych elementów do czaszek makaków i niszczeniu fragmentów ich mózgów niedozwolonymi substancjami.

Organizacja non-profit Physicians Committee for Responsible Medicine (Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej), która walczy z nadużyciami wobec zwierząt poddawanym badaniom medycznym, zapowiedziała, że złoży do Departamentu Rolnictwa USA skargę na należącą do Elona Muska firmę biotechnologiczną Neuralink i na Uniwersytet Kalifornijski w Davis.



Obrońcy zwierząt twierdzą, że publiczna uczelnia na zlecenie prywatnej firmy Elona Muska przeprowadzała w latach 2017-20 eksperymenty, które miały polegać m.in. na przykręcaniu stalowych elementów do czaszek makaków i niszczeniu fragmentów ich mózgów niedozwolonymi substancjami. Do tego zwierzętom nie zapewniono opieki weterynaryjnej (w tym odpowiedniego znieczulenia).





Raporty z sekcji zwłok małp

źródło: pap

Przypomnijmy, że chodzi o nagłośnione w mediach. Neuralink opracowuje urządzenie, które zostanie wbudowane w ludzki mózg, by monitorować i stymulować jego aktywność.W kwietniu ubiegłego roku firma Neuralink opublikowała słynne wideo, w którym makak z wszczepionym do mózgu implantem gra - bez użycia kończyn - w prostą grę telewizyjną Pong. Musk przekonywał wówczas, że zwierzę, gdy tylko może dorwać się do gry, jest szczęśliwe (wideo „Monkey MindPong” można znaleźć na kanale YouTube Neuralink).Terazzapewnia, że zebrał ponad 700 stron dokumentów, w tym zapisy weterynaryjne i raporty z sekcji zwłok dotyczące 23 małp, na których bezdusznie eksperymentowano. Siedem przeżyło i w 2020 r., po zakończeniu testów na uniwersytecie, wróciły one do swojego właściciela, czyli Neuralink.Jak podaje „Business Insider”, w przygotowanej przez obrońców zwierząt skardze zawarte są przykładyNp. jednej z małp brakowało palców u rąk i nóg „prawdopodobnie z powodu samookaleczenia lub z innej, nieokreślonej przyczyny”.„Dokumenty zdradzają, że zwierzętom, po czym pozostawiano je, by cierpiały i umierały” – powiedział cytowany przez serwis „Futurism” Jeremy Beckham z Komitetu Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej. Aktywista dodał, że Elon Musk i władze uniwersytetu starają się ukryć przed opinią publiczną zdjęcia i filmy „z tego straszliwego nadużycia”, ponieważ wiedzą, że naruszyli federalną ustawę o dobrostanie zwierząt.