Elżbieta Zielińska wraca do Sejmu

Elżbieta Zielińska obejmie mandat po pośle PiS Wiesławie Janczyku, który został powołany do Rady Polityki Pieniężnej. Cieszę się z powrotu do Sejmu; jestem jak najbardziej gotowa podjąć się tego wyzwania – podkreśla Zielińska, która w minionej kadencji zasiadała w klubie Kukiz'15.

Zgodnie z Konstytucją RP mandatu posła nie można łączyć z zasiadaniem w RPP, dlatego Janczyka w Sejmie zastąpi osoba, która startowała w wyborach w 2019 r. z tej samej listy i uzyskała najwyższy kolejny wynik.



Mandat po Janczyku obejmie Elżbieta Zielińska, która w minionej kadencji zasiadała w ławach poselskich klubu Kukiz'15. Nowa posłanka będzie sprawować swój mandat do kolejnych wyborów parlamentarnych.



– Zamierzam przyjąć mandat. Dołączę do klubu PiS, zostałam wybrana z tej listy, tak głosowali moi wybory i moim zdaniem to uczciwe, żeby przystąpić do Zjednoczonej Prawicy – powiedziała Zielińska.



Przyznała, że cieszy się z powrotu na Wiejską. – Biorąc udział w wyborach, człowiek zawsze liczy na to, że zostanie wybrany. Mój najmłodszy synek skończył rok, więc w najbliższym czasie czekała mnie aktywizacja zawodowa. Jestem jak najbardziej gotowa podjąć się tego wyzwania – zadeklarowała.

źródło: pap