Eksplozja w rafinerii. Są ofiary śmiertelne

W eksplozji, do jakiej doszło w piątek w rafinerii należącej do koncernu Yeochun NCC (YNCC) w mieście Yeosu zginęły cztery osoby, a cztery inne odniosły obrażenia - poinformował rzecznik miejscowej straży pożarnej. Wybuch nie zakłócił produkcji.

To już trzeci taki wypadek w zakładach należących do Yeochun NCC - pisze Reuters, zaznaczając, że doszło do niego w przededniu wejścia w życie nowych przepisów surowo karzących przedsiębiorców za incydenty związane ze śmiercią pracowników.



– Rafineria, gdzie w piątek doszło do eksplozji, nie wstrzymała produkcji, a te zakłady, gdzie wcześniej doszło do wypadków, również działają. Awarie te jak na razie nie miały żadnego wpływu na produkcję – powiedział dziennikarzom przedstawiciel kierownictwa YNCC.



– Inspekcja z ministerstwo pracy jest już na miejscu. Od decyzji jego urzędników zależy teraz, czy będziemy musieli zawiesić okresowo produkcję lub całkowicie zamknąć zakład. Myślę, że zostanie to rozstrzygnięte zgodnie z przepisami administracyjnymi – dodał.

źródło: pap

Do incydentu doszło podczas testu szczelności w procesie czyszczenia. Trzeci blok rafinerii YNCC w Yeosu produkuje 470 000 ton rocznie etylenu - podaje Reuters.