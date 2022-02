Włochy: łagodzenie obostrzeń, ale więcej restrykcji dla niezaszczepionych

Od piątku we Włoszech nie trzeba już nosić maseczek na otwartej przestrzeni. Ministerstwo zdrowia, które zniosło ten wymóg, zaleciło, by zakładać maseczki w zatłoczonych miejscach na zewnątrz. Zarazem nadchodzą restrykcje dla niezaszczepionych pracowników.

Zdjęcie maseczek na zewnątrz i ponowne otwarcie dyskotek oraz sal tanecznych ogłoszone w czwartek to kolejne kroki na drodze łagodzenia obostrzeń po szczycie zakażeń obecnej fali pandemii, wywołanych przez wariant Omikron.



W dyskotekach, tak jak w większości miejsc w kraju, wymagany będzie tzw. Super Green Pass, czyli wzmocniona przepustka COVID-19, wystawiona na podstawie szczepienia lub wyleczenia.



Od 15 lutego dalej zaostrzone zostaną przepisy dotyczące jej stosowania.



Obowiązek Super Green Pass dotyczyć będzie wszystkich pracujących osób w wieku powyżej 50 lat. Oznacza to, że osoby z tej grupy wiekowej będą mogły wejść do miejsca pracy, tylko jeśli są zaszczepione lub przeszły zakażenie koronawirusem. W ich przypadku nie wystarczy już posiadanie negatywnego wyniku testu.



Szacuje się, że takiej przepustki covidowej nie ma około pół miliona pracowników w wieku ponad 50 lat.