„Strajk świateł” we Włoszech. Miasta pogrążyły się w ciemnościach

„Strajk świateł” odbył się w czwartek we Włoszech. Wieczorem w trzech tysiącach metropolii i miejscowości wyłączono oświetlenie wielu budynków i miejsc w proteście przeciwko wysokim cenom energii. Akcja była inicjatywą krajowego związku gmin.

Aż 59 procent ceny energii to koszt uprawnień do emisji CO2 wynikający z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. A co jeszcze składa się na cenę...