Adamczyk: Oddanie tunelu na Zakopiance możliwe w tym roku

Jest szansa, że nowym tunelem w ciągu przebudowywanej Zakopianki kierowcy pojadą jeszcze w tym roku – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Zawirowania związane z pandemią dotknęły między innymi tunel na Zakopiance, bo tam niestety COVID nam opóźnił tę realizację, ale nie aż tak bardzo, żebyśmy nie mieli nadziei, że w tym roku pojedziemy tunelem – powiedział szef resortu infrastruktury na antenie TVP Info.



– Nie chcę zapeszać, wszystko wskazuje na to, że ten rok 2022 to rok, kiedy pojedziemy bezpiecznie nowym odcinkiem przebudowywanej Zakopianki – dodał.



Tzw. tunelowy odcinek Zakopianki to trasa S7 Naprawa – Skomielna Biała. Tunel miał być gotowy w grudniu ub.r., wykonawca - Astaldi - opóźnienia tłumaczy pandemią i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

źródło: TVP INFO, PAP

Tunel jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. od strony północnej w miejscowości Naprawa.Obecnie w obydwu nitkach tunelu o długości 2,06 km wykonano już całkowicie płytę podjezdniową. Trwają nadal prace związane z wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego, przy czym w prawym tunelu wykonano ponad 90 proc. tej powłoki, a w lewym ponad 25 proc.