Niemiecka uczelnia nakazała studentom zgolić brody ze względu na pandemię

Studenci uniwersytetu medycznego w Greifswaldzie (Meklemburgia-Pomorze Przednie) otrzymali polecenie: kto do tej pory nosił brodę, musi sięgnąć po maszynkę do golenia. Według władz uczelni maseczki FFP2 nie przylegają wystarczająco ściśle do brodatych twarzy; wąsy mogą zostać – podały niemieckie media.

W mailu do studentów napisano: „Proszę o natychmiastowe dostosowanie golenia do warunków higienicznych”.





Im mniejszy zarost, tym lepszy

„Niektórych odbiorców poczty szczególnie zirytowała załączona infografika” – pisze dziennik „Nordkurier” . Jak napisano, „wyszczególniono w niej bardzo dokładnie, jakie kształty zarostu można nosić pod maską FFP2 bez wpływu na efekt filtra. Podstawowa zasada: im mniejszy (zarost), tym lepszy”.Szczególnie jeden typ wąsów przykuwa uwagę: typ „szczoteczki do zębów” – ściśle przycięte wąsy, jak te, które nosił Adolf Hitler.– zauważa gazeta.

Uczelnia podkreśla w swoim piśmie, że nie jest to nowe rozporządzenie, a jedynie przypomnienie. Grafika przesłana wraz z mailem pochodzi z 2017 roku i została pierwotnie opublikowana przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Ilustracja z wąsikiem Hitlera już wcześniej wywołała poruszenie w internecie – informuje „Nordkurier”.



Polecenie uczelni ma na celu zapewnienie prawidłowego przylegania maseczki FFP2 i tym samym lepszej ochrony. „To, co na pierwszy rzut oka ma sens, po bliższym przyjrzeniu się wydaje się przesadą. Nie tylko testy są obowiązkowe podczas kursów i praktyk, ale także studenci pracują prawie wyłącznie na modelach i bardzo rzadko mają kontakt z pacjentami. Krok ten wydaje się również dość spóźniony, biorąc pod uwagę, że pandemia jest już od dwóch lat” – zwraca uwagę gazeta.