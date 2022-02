Kto nie poparł FO i kto głosował za zablokowaniem Polsce pieniędzy [NAZWISKA]

„To nie są patrioci. To są idioci” – mówi Donald Tusk w swoim twitterowym nagraniu. Pochyla się w nim nad paletami z pieniędzmi, które Komisja Europejska nie chce oddać Polsce. Kto z posłów PO nie poparł Funduszu Odbudowy w Sejmie i którzy europosłowie PO, PSL i Lewicy zagłosowali za rezolucją wzywającą KE do zablokowania unijnych środków dla naszego kraju? Przypominamy ich nazwiska.

W czwartek nagranie na Twitterze zamieścił Donald Tusk. Lider PO stwierdził, że jedyną odpowiedzialnością za fakt, że do Polski nie trafiły jeszcze unijne środki ponosi Prawo i Sprawiedliwość.



Były premier nie wspomniał jednak o tym, że posłowie KO nie poparli w polskim Sejmie Funduszu Odbudowy, a europarlamentarzyści PO podnieśli rękę za rezolucją PE, wzywającą Komisję Europejską do wstrzymania środków dla Polski.





Jak PO głosowała ws. Funduszu Odbudowy?

To nie są patrioci. To są idioci. pic.twitter.com/HxCP5TNJJw — Donald Tusk (@donaldtusk) February 10, 2022

4 maja ubiegłego roku w Sejmie odbyło się głosowanie ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zasobach własnych. Jej przyjęcie przez wszystkie państwa Unii Europejskiej było konieczne do uruchomienie środków, które z Brukseli miały powędrować do członków wspólnoty.W sejmowym głosowanie ratyfikowanie unijnego rozporządzenia poparło 290 posłów. Sprzeciwili się posłowie Solidarnej Polski oraz Konfederacji.Od głosu wstrzymało się aż 127 posłów Koalicji Obywatelskiej. Jedynym przedstawicielem największej opozycyjnej partii, który podniósł rękę za środkami z UE, był Franciszek Starczewski.– tłumaczył później ówczesny przewodniczący PO Borys Budka.

Po ratyfikowaniu Funduszu Odbudowy do Polski miało wpłynąć ok. 23,9 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro – komunikował rząd.



Większość krajów UE już otrzymała z Brukseli pierwszą transzę środków. Na tej liście nie ma jednak Polski, bo przelew blokuje Komisja Europejska.





Antypolska rezolucja w PE. Kto był za?

W październiku Parlament Europejski przyjął rezolucję „w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE”. W dokumencie PE wzywa KE do „wstrzymania lub zawieszenia płatności” dla Polski.Rezolucję poparli politycy PO i Lewicy, a także dotąd w takich sytuacjach wstrzymujący się od głosu europosłowie PSL.Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht i Radosław Sikorski, Róża Thun (od listopada 2021 roku w Polsce 2050).Marek Belka, Marek Balt, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller.Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski.Za rezolucją zagłosowała także Sylwia Spurek, która na początku 2020 roku dołączyła do frakcji Zielonych. O tym, co zawierała rezolucja PE, pisaliśmy