Szydło o polityce klimatycznej UE: Powinna być zdroworozsądkowa

– Warto, żebyśmy zastanowili się, czy zamiast powtarzać slogan o ambitnej polityce klimatycznej, nie powinniśmy zacząć mówić o polityce zdroworozsądkowej, która będzie do udźwignięcia przez państwa członkowskie i obywateli – powiedziała w czwartek w Parlamencie Europejskim Beata Szydło.

Podczas wystąpienia w europarlamencie Szydło odniosła się także do „idei funduszu, który miałby pomóc w realizacji celów polityki klimatycznej”.



– To dobry pomysł, bo musimy pomóc tym, którzy mają największe problemy. Nie można jednak dopuścić, aby powołać kolejną zbiurokratyzowaną organizację, która będzie paraliżować działania państw – stwierdziła była premier.



Szydło zwróciła także uwagę, że „nie można bezkrytycznie podchodzić do zapowiedzi powiązana środków z funduszu do realizacji neutralności klimatycznej”.



– Musi być wzięty pod uwagę pułap, z którego startowały poszczególne państwa członkowskie – zauważyła.

Instytucje UE pracują nad funduszem mającym łagodzić społeczne skutki „ambitnej” polityki klimatycznej. Tak, obywatelom UE trzeba pomagać. Ale lepiej im po prostu nie szkodzić. Zamiast „ambitnej” polityki klimatycznej, UE potrzebuje takiej, która jest oparta na zdrowym rozsądku. pic.twitter.com/fz7yx5tJ9m — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 10, 2022

źródło: twitter

Europosłanka PiS nie zgodziła się na uzależnienie środków z funduszu od przestrzegania zasad praworządności. Jej zdaniem doprowadziłoby to do „kolejnych politycznych sporów”.Szydło jest także przeciw planom rozszerzenia systemu ETS o budownictwo i transport drogowy. W jej odczuciu wpłynie to na „pogłębienie ubóstwa energetycznego”.