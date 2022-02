Niemiecka fundacja umożliwiała Rosji ominięcie sankcji USA nałożonych na Nord Stream 2

Agencja Reuters napisała, że niemiecka fundacja założona przez premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuelę Schwesig umożliwiała Rosji ominięcie amerykańskich sankcji nałożonych na Nord Stream 2.

Statek, którego własnością jest fundacja, brał udział w budowie gazociągu. Jako jednostka należąca do organizacji zarejestrowanej w Unii Europejskiej był formalnie wyłączony spod sankcji nałożonych w roku 2021 przez USA na firmy biorące udział w budowie.



Fundacja, zajmująca się formalnie ochroną klimatu i środowiska, powstała w styczniu 2021 roku w celu promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Władze landu wyłożyły 200 tysięcy euro, natomiast firma Nord Stream AG wsparła fundację 20 milionami euro i obiecała wpłacać co roku 2 miliony euro na bieżącą działalność.



Według informacji na stronie fundacji, jednym z jej celów, oprócz ochrony środowiska, jest działanie na rzecz ukończenia i uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Według deklaracji założycieli gaz ziemny ma być sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Niemczech i całej Europie.



Manuela Schwesig, premier niemieckiego landu, do którego dociera rosyjski gazociąg, powiedziała, że Niemcy muszą uniezależnić dostawy gazu ziemnego od stosunków pomiędzy Rosją i Ukrainą. Dodała, że oczekuje od rządu federalnego podjęcia działań na rzecz zniesienia wszelkich sankcji blokujących uruchomienie gazociągu.

źródło: IAR

Zdaniem Manueli Schwesig obecny kryzys na Ukrainie jest sposobem na zablokowanie dostaw gazu przez Nord Stream 2. Premier Maklemburgii-Pomorza Przedniego podkreśla, że