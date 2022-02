Prezydent Macron zapowiedział budowę sześciu nowych reaktorów EPR2

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek w fabryce w Belfort budowę sześciu nowych reaktorów EPR2 i ośmiu innych, które będą przedmiotem badań do 2050 r. Obiecał również wzrost mocy produkcyjnych energii solarnej, z farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnych.

W nadchodzących dziesięcioleciach, aby zastąpić paliwa kopalne, Francja „będzie musiała być w stanie wyprodukować do 60 proc. więcej energii elektrycznej niż obecnie” – zapowiedział prezydent Macron.



14 reaktorów według Macrona ma zbudować koncern EDF. Państwo przygotuje „masywny plan kilkudziesięciu miliardów euro dla całego sektora i dla EDF, weźmie też na siebie odpowiedzialność za zapewnienie krótko- i średnioterminowej zdolności finansowania EDF” – zapewnił prezydent.





„Szerokie konsultacje społeczne”

W najbliższych tygodniach rozpoczną się projekty przygotowawcze, które określą lokalizacje dla reaktorów. „Szerokie konsultacje społeczne” w sprawie energii odbędą się w drugiej połowie 2022 r., a w 2023 r.Budowa pierwszego reaktora ruszy w 2028 roku, a- poinformował Macron. Prezydent zakomunikował również, że chce przedłużyć żywotność reaktorów obecnie eksploatowanych. – Proszę EDF o zbadanie warunków przedłużenia wszystkich reaktorów o ponad 50 lat, we współpracy z Urzędem ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN)” – oświadczył prezydent.Francja pomnoży również „prawie dziesięciokrotnie” moce produkcyjne energii solarnej, aby do 2050 r. przekroczyć 100 gigawatów. Macron mówił również o budowie tam hydroelektrycznych, produkcji biopaliwa, biomasy i biogazu. Prezydent zapowiedział, że konieczne będzie rozwijanie innych odnawialnych źródeł energii. – Musimy w szczególności odnieść sukces w zwiększaniu udziału gazu ze źródeł odnawialnych, aby dążyć do 10 proc. udziału w zużyciu energii w 2030 r. – powiedział.we wzmocnienie „innowacji” w zakresie energii odnawialnej – zapewnił prezydent. – Aby osiągnąć swoje cele klimatyczne, Francja musi w ciągu trzydziestu lat być w stanie zmniejszyć o 40 proc. zużycie energii. Nie poprzez oszczędności energetyczne, ale za pomocą innych środków, jak innowacje, dekarbonizacja aparatury przemysłowej, rozwój sektora wodorowego lub renowacja mieszkań – podsumował Macron.