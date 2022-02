Zamordowali francuskiego księdza. Rusza proces islamskich terrorystów

We Francji rusza proces w sprawie morderstwa 86-letniego ks. Jacquesa Hamela, który prawie sześć lat temu zginął z rąk islamskich terrorystów w czasie sprawowania Eucharystii w swym parafialnym kościele. Jego zabójcy zostali zlikwidowani na miejscu przez służby bezpieczeństwa. Przed sądem stanie trzech mężczyzn oskarżonych o zlecenie i współudział w zbrodni. – Nie chcę zemsty, ale pragnę sprawiedliwości – mówi siostra męczennika, którego proces beatyfikacyjny jest w toku.

81-letnia dziś Roseline Hamel wierzy w przebaczenie i sprawiedliwość. Wyznaje, że proces w sprawie morderstwa jej brata będzie bardzo trudnym doświadczeniem dla całej rodziny, ponieważ zaogni na nowo gojące się rany. – Nie mogę się jednak poddawać, muszę zeznawać. Chcę, by na światło dzienne wyszły poważne zaniedbania władz sądowniczych i służb wywiadowczych, bo coraz więcej dowodów wskazuje na to, że tej zbrodni można było uniknąć – mówi Roseline Hamel.





„Państwo się nie spisało”

Wskazuje m.in., że francuskie służby wywiadowcze miały wcześniej informację o możliwym ataku na kościół jej brata. Po zamachu dokumenty sfałszowano, zmieniając datę otrzymania informacji w tej sprawie. – Państwo nie spisało się i to w tym procesie musi to zdecydowanie wybrzmieć – podkreśla Roseline Hamel, przypominając, że jej brat zginął zaledwie 12 dni po zamachu w Nicei.Wskazuje ponadto, że gdy matka jednego z oprawców zwróciła się do policji o pomoc, bo jej syn zaczął się radykalizować, osadzono go w więzieniu z grupą radykalnych islamistów, gdzie ten proces przybrał jeszcze na sile. – Popełniono wiele błędów i mam nadzieję, że wyjdą one na światło dzienne. Żebyśmy w przyszłości mogli żyć w bezpiecznym kraju, winni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności – mówi kobieta.Roseline Hamel wyraża również obawy z powodu tego, że w czasie procesu ani jej, ani innym świadkom nie przyznano ochrony. – To jest proces morderców księdza, stawką jest chrześcijaństwo. Kiedy opuścimy salę sądową będziemy sami, terroryści będą bez problemu mogli nas znaleźć. Ten niepokój narasta, boję się też o moją rodzinę – mówi Roseline Hamel.

Wyznaje, że przed procesem otrzymuje wiele wyrazów wsparcia z całego świata. – Męczeństwo mojego brata sprawiło, że stał się on znany na całym świecie. Jego proste świadectwo zwyczajnego życia kapłańskiego nabrało wymiaru uniwersalnego – podkreśla. Dodaje, że jej najstarszy syn stwierdził, że wujek Jacques „stał się dziedzictwem dla wierzących i niewierzących”.



Roseline Hamel zapewnia, że nikt z jej rodziny, bliskich jej brata i świadków zabójstwa nie chce zemsty. – Chcemy by sprawiedliwość zrobiła swoje. Bóg jest mistrzem w osądzaniu ludzi. I nie mówię tu o Bogu, dla którego ci młodzi ludzie zabili mojego brata, ale o Bogu miłości i miłosierdzia, któremu on ufał – mówi siostra zamordowanego kapłana.



Tuż po zamachu myślano, że Adel Kermiche i Abdel-Malik Petitjean są samotnymi wilkami. Z czasem okazało się, że wypełniali dokładne instrukcje swego zleceniodawcy z Syrii, którym był francuski obywatel Rachid Kassima. To właśnie on polecił im przeprowadzenie ataku w kościele. Dokumenty śledztwa zawierają nawet zapis jego rozmowy z jednym z terrorystów. – Weźmiesz nóż, pójdziesz do kościoła, zrobisz masakrę, obetniesz dwie, trzy głowy i na tym koniec – mówił przyszłemu terroryście Kassima.





18 ciosów nożem

Ks. Jacques Hamel został zamordowany 26 lipca 2016 r. w Saint-Étienne-du-Rouvray. Dwaj oprawcy zadali mu 18 ciosów nożem. Ostatnim, śmiertelnym, podcięto mu gardło.W czasie procesu beatyfikacyjnego ustalono, że zamachowcy kierowali się nie tylko względami religijnymi, krzycząc w chwili zbrodni islamskie zawołanie „Allahu Akbar”, ale również nienawiścią do wiary chrześcijańskiej i Kościoła.