Polskie Elektrownie: 60 proc. to koszty produkcji związane z CO2, a nie część rachunku dla odbiorców

60 proc. kosztów produkcji energii elektrycznej to opłaty związane z polityką klimatyczną UE. Ale to nie oznacza, że stanowią one 60 proc. rachunku, który otrzymują konsumenci. Polskie Elektrownie postanowiły po raz kolejny odnieść się do prowadzonej od kilkunastu dni akcji informacyjnej.

„Towarzystwo Gospodarcze Polski Elektrowni oparło swoją kampanię o informacje uwzględniające bieżącą sytuację na unijnym rynku EU ETS oraz ceny na hurtowym rynku energii, które wskazują jednoznacznie, że konsekwentny wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA) jest obecnie jedną z głównych przyczyn wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce.



Przez ostatnie kilkanaście miesięcy obserwujemy ciągły wzrost uprawnień do emisji dwutlenku węgla (EUA). Od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. cena uprawnień do emisji CO₂ wzrosła trzykrotnie, do kwoty 90 EUR/t. W lutym 2022 r. cena EUA na międzynarodowych giełdach ICE oraz EEX przekroczyła 95 euro/tonę. Za wzrost hurtowych cen energii z dostawą na 2022 rok w ponad 80% jest odpowiedzialna cena uprawnień do emisji” – czytamy w komunikacie.





Jak polityka klimatyczna UE wpływa na nasze rachunki?

Polskie Elektrownie jasno podkreśliły, że 60 proc. kosztów produkcji energii to opłaty związane z polityką klimatyczną UE. Nie przekłada się to jednak na 60 proc. kwoty, którą otrzymujemy do zapłaty wraz z rachunkiem za prąd.Koszt produkcji elektrycznej jest jedną z kilku składowych. Na cenę prądu składają się również podatki, akcyza czy opłaty dystrybucyjne.Portal wysokienapiecie.pl wyliczył, że opłaty związane z CO2 stanowią 27 proc. rachunku. Forum Energii sugerowało, że jest to ok. 23 proc. Z kolei Komisja Europejska poinformowała, że koszty emisji CO2 to około 20 proc. kwoty, którą płacimy za prąd.

Czy Polska zarabia na handlu emisjami?

Forum Energii przypomniało także, że do polskiego budżetu od lat wpływają pokaźne kwoty związane z handlem emisjami.„Wysokie ceny spowodowały rekordowe wpływu do polskiego budżetu – w ostatnich latach szybko rosły. W latach 2019-2021 wyniosły odpowiednio. 11, 14 i 25,5 mld złotych” – informowało Forum Energii.Tymczasem, według Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie „w latach 2013–2020 polska gospodarka odnotowała deficyt uprawnień na szacowaną równowartość 13 mld złotych”.„Polska, w odróżnieniu od większości Państw UE, odnotowała w tym okresie deficyt uprawnień. Pula EUA przeznaczona dla Polski oznaczała, że współczynnik redukcji emisji dla Kraju był w systemie EU ETS kilkukrotnie wyższy niż uśrednione współczynniki redukcji emisji (LRF) stosowane dla całej Unii Europejskiej. Co więcej, według szacunków ekspertów z KOBIZE/CAKE (raport GO250 No. 02/2021) w okresie 2021–2030 luka uprawnień pogłębi się i wyniesie (w różnych scenariuszach) od 155 do nawet 583 mln EUA” – informują Polskie Elektrownie.