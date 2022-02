WHO o liczbie przypadków COVID-19 w Afryce. Nie wierzy w oficjalne dane

Rzeczywista liczba przypadków COVID-19 w Afryce może być nawet siedem razy większa, niż jest to raportowane w oficjalnych danych – przekazała dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Afrykę dr Matshidiso Moeti.

KORONAWIRUS – RAPORT



Prawdopodobne jest również, że liczba zgonów związanych z tą chorobą jest od dwóch do trzech razy wyższa, niż się podaje – dodała ekspertka.



– Jesteśmy naprawdę świadomi, że nasze systemy monitorowania pandemii na kontynencie (afrykańskim) są niekiedy zawodne, m.in. dostęp do testowania na koronawirusa, przez co ogólne liczby ofiar pandemii są niedoszacowane – powiedziała Moeti podczas zdalnej konferencji prasowej.



Odpowiedź Afryki na pandemię koronawirusa z czasem się poprawiła, niemniej trzeba przyśpieszyć tempo szczepień, by zapanować nad tą chorobą – oceniła regionalna szefowa WHO.





Jaka będzie kolejna faza pandemii?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Jesteśmy w końcu w stanie powiedzieć, że jeżeli obecne trendy się utrzymają, to widać światełko w tunelu. Tak długo, jak pozostaniemy czujni i będziemy aktywnie działać, zwłaszcza korzystając ze szczepień, kontynent przejmie w końcu kontrolę nad pandemią – mówiła.Na briefingu Moeti zwróciła uwagę, że wciąż 85 proc. Afrykańczyków czeka na otrzymanieGłówna przedstawicielka WHO w Afryce oceniła, że. – Pandemia właśnie wchodzi w kolejna fazę. (...) Uważamy, że wraz z oczekiwanymi wzrostami liczby osób zaszczepionych będzie nas czekać kolejny etap endemii – swego rodzaju życie z tym wirusem – oświadczyła Moeti.