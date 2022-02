Tesla pozwana za rzekomą dyskryminację rasową i nękanie

Amerykański koncern motoryzacyjny Tesla został pozwany za rzekomą dyskryminację rasową i nękanie przez kalifornijski Departament Uczciwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa (DFEH). Stwierdzono, że producent samochodów elektrycznych zarządza „miejscem pracy, w którym odbywa się segregacja rasowa”.

DFEH miał otrzymać „setki skarg” od pracowników fabryki we Fremont w stanie Kalifornia.



Tesla określiła pozew jako „przekłamany”, zaznaczając, że „zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i nękania” i poprosi sąd o wstrzymanie sprawy, co pozwoliłoby na „podjęcie innych kroków, by zapewnić, że fakty i dowody zostaną wysłuchane”.



Są dowody?

Dyrektor DFEH Kevin Kish powiedział, że urządW pozwie złożonym w środę udokumentowano, że jeden z pracowników słyszał rasistowskie obelgi „od 50 do 100 razy dziennie”, a pracownicy fabryki mieli określać miejsca, w których pracowały osoby czarnoskóre, za pomocą historycznie rasistowskich terminów, takich jak „plantacja”.

Tesla na swoim blogu napisała, że w ciągu minionych pięciu lat DFEH był niemal 50 razy wzywany przez pracowników do przeprowadzenia kontroli w firmie i „nigdy nie stwierdzono żadnego wykroczenia”. „Dlatego też twierdzenie po trzyletnim dochodzeniu, że systematyczna dyskryminacja rasowa i nękanie w jakiś sposób istniały w Tesli, nadweręża wiarygodność urzędu” – podkreślono.





Kolejny pozew

Nie jest to pierwszy tego typu problem Tesli. W 2021 roku sąd nakazał firmie wypłacić 137 mln dolarów odszkodowania byłemu operatorowi wind, czarnoskóremu Owenowi Diazowi, ponieważ stwierdzono, że Tesla nie przeciwdziałała rasistowskiemu środowisku pracy.Diaz twierdził, że czarnoskórzy pracownicy są regularnie narażeni na rasistowskie obelgi w hali produkcyjnej oraz rasistowskie graffiti w łazienkach.Tesla uznała, że wyrok „jest niedoskonały” i złożyła apelację.Firma kierowana przez miliardera Elona Muska napisała na swoim blogu, że jest „ostatnim pozostałym producentem samochodów w Kalifornii” i zapewnia dobrze płatną pracę 30 tys. osób.