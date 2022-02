Niemiecka komisja: Polska najważniejszym partnerem Niemiec w regionie

Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w regionie Europy Wschodniej – informuje w czwartek niemiecka Komisja Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią. Polska jest też dla Niemiec piątym najważniejszym rynkiem zagranicznym po Chinach, Holandii, USA i Francji.

Dzięki dynamicznemu wzrostowi eksportu i importu o prawie 20 procent, niemiecki handel wschodni w 2021 roku wyznaczył nowy rekord wszech czasów: po raz pierwszy łączny obrót przekroczył wartość pół biliona euro. – Niemieckie firmy i ich partnerzy w regionie wykonują fantastyczną robotę w obliczu wciąż istniejących ograniczeń koronawirusowych – komentuje rekordowe liczby przewodniczący Komisji Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią Oliver Hermes.



Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, ocenionych przez Komisję Stosunków Gospodarczych Europy Wschodniej, niemieckie przedsiębiorstwa wyeksportowały w 2021 roku do tego regionu towary o łącznej wartości 254 mld euro, co oznacza wzrost o 18,3 procent w porównaniu z rokiem 2020.



W tym samym czasie sprowadzono towary o wartości 248 mld euro (+19,1 procent). Tym samym niemiecki handel z 29 krajami Komitetu Wschodniego osiągnął w 2021 roku po raz pierwszy łączną wartość 502 mld euro. To o 80 mld euro więcej niż w 2020 r. i o 40 mld euro więcej niż w poprzednim rekordowym roku, 2019, przed pandemią. Handel wschodni rozwijał się więc dynamiczniej niż niemiecki handel zagraniczny jako całość, zwiększając swój udział z 19 do 19,5 procent w 2021 roku. Niemieckie firmy zainwestowały ponad 145 mld euro w 29 krajach regionu.



Polska jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec w regionie – czytamy w komunikacie prasowym Komisji. Dwustronna wymiana towarowa wzrosła w 2021 roku o 23 mld euro i wynosi obecnie 145,6 mld euro (+19 procent). – Polska wypełnia lukę powstałą w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Kraj ten jest naszym piątym najważniejszym rynkiem zagranicznym po Chinach, Holandii, USA i Francji, a tym samym od dawna stanowi filar niemieckiego handlu zagranicznego – podkreśla Hermes.

źródło: pap

Wśród krajów Europy Wschodniej na drugim miejscu plasują się Czechy. Obroty handlowe w 2021 r. wyniosły 97 mld euro (+16,7 proc.), a więc niewieleRosja awansowała na trzecie miejsce w handlu wschodnim, a Węgry spadły na czwartą pozycję. – Obroty handlowe z Rosją wzrosły w ubiegłym roku o ponad 34 procent i wynoszą obecnie prawie 60 miliardów euro. Odczuwalny jest tu znaczny wzrost cen energii w ostatnim czasie. Cieszy fakt, że również rosyjski popyt na niemieckie towary wzrósł o 15 procent – komentuje Hermes.