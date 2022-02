Amerykańskie myśliwce F-15 wylądowały w Polsce

Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyleciały w czwartek amerykańskie F-15 z brytyjskiej bazy w Lakenheath. Mają wesprzeć wschodnią flankę NATO. O przylocie myśliwców poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

„Dziś do bazy lotniczej w Łasku przybyły amerykańskie myśliwce F15, które wesprą wschodnią flankę w ramach misji #NATOAirPolicing" – napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Samoloty pozostaną w Polsce do końca lutego.



Państwa sojusznicze wspierają Estonię, Litwę i Łotwę, które nie mają samolotów bojowych umożliwiających patrolowanie przestrzeni powietrznej.



Obecnie trwa 58. zmiana natowskiej misji, po raz dziesiąty Polska wysłała do niej kontyngent Orlik. Do końca marca PKW, wydzielony przez 31. BLT z poznańskich Krzesin, pełni dyżur bojowy na litewskim lotnisku w Szawlach (Siauliai).

źródło: Twitter, PAP

Samoloty sił Baltic Air Policing często są podrywane w celu identyfikacji samolotów Federacji Rosyjskiej lecących do lub z Kaliningradu. Według NATO rosyjskie samoloty często zbliżają się do przestrzeni powietrznej NATO, nie komunikując się z kontrolą lotów, nie zgłaszając planu lotu lub z wyłączonymi transponderami pozwalającymi na ich lokalizację i identyfikację. Misja BAP podlega regionalnemu wielonarodowemu dowództwu sił powietrznych NATO w niemieckim Uedem.