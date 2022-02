KE potwierdza szokujące dane. „Opłata za CO2 wynosi 60 proc. kosztów produkcji energii”

„Koszty emisji CO2 stanowią 60 proc. kosztów produkcji energii” – poinformowała w mediach społecznościowych Komisja Europejska. Tym samym potwierdzono prezentowaną na bilbordach informację Polskich Elektrowni.

Najwięksi krajowi wytwórcy energii prowadzą od końca stycznia kampanię informacyjną, tłumaczącą, skąd biorą się tak wysokie ceny energii.



„Opłata klimatyczna Unii Europejskiej to aż 60 proc. kosztów produkcji energii. Polityka klimatyczna UE = droga energia, wysokie ceny” – czytamy na bilbordach.



„Unijna Polityka Klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu. Jeszcze w 2016 roku cena uprawnień wynosiła ok. 6 euro za tonę. Obecnie sięga niemal 90 euro za tonę co oznacza, że w ciągu 5 lat wzrosła 15-krotnie” – twierdzą Polskie Elektrownie w materiałach prasowych, towarzyszących kampanii informacyjnej.

#wieszwiecej Polub nas

.@EUinPL potwierdza, że koszty uprawnień do emisji CO2 stanowią 60% kosztów produkcji energii, co przedstawia kampania prowadzona przez Polskie Elektrownie!������ pic.twitter.com/M8F9OnSXuG — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 10, 2022

źródło: komisja europejska, polskie elektrownie, forum energii

Te informacje potwierdziła w mediach społecznościowych Komisja Europejska, umieszczając w sieci grafikę. „Koszty emisji CO2 stanowią 60 proc. kosztów produkcji energii, ale tylko około 20 proc. Twojego rachunku za prąd” – czytamy na profilu unijnej instytucji.Do podobnych wniosków doszło Forum Energii, które opublikowało raport o strukturze miesięcznego rachunku za prąd w gospodarstwie domowym w styczniu 2022 roku.Wynika z niego, że przy rachunku opiewającym na 149,85 zł, koszty związane z handlem emisjami CO2 wynoszą 33,89 zł, czyli ponad 23 proc.