Kobieta zmarła na krześle w swoim domu. Jej ciało znaleziono po dwóch latach

Makabryczne odkrycie w jednym z domów nad jeziorem Como we Włoszech. Znaleziono tam ciało 70-latki. Kobieta zmarła dwa lata temu, siedząc na krześle.

Odkrycia dokonali strażacy, którzy zostali wezwani do usunięcia złamanego drzewa, które upadło na posesję kobiety. Ponieważ nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, strażacy weszli do środka. Tam znaleźli zwłoki kobiety siedzącej na krześle.



Przyczyna śmierci seniorki nie jest znana. Oszacowano jedynie, że kobieta prawdopodobnie zmarła pod koniec 2019 roku.



Kobieta żyła samotnie, nie miała żadnych krewnych. Niedługo ma się odbyć pogrzeb kobiety. Miasto pokryje jego koszty. Burmistrz miasta wezwał wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w pożegnaniu kobiety.



