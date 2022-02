Johnson: Nie akceptujemy świata, w którym sąsiad może atakować innego sąsiada

Polska i Wielka Brytania nie przyjmie świata, w którym jakiś wielki sąsiad może nękać albo atakować innego sąsiada; jesteśmy członkami NATO i nie będziemy przyjmować jakichkolwiek kompromisów wobec podstawowych zasad – powiedział w czwartek w Warszawie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

W czwartek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem, który składa wizytę w Warszawie. Głównym tematem rozmowy była kwestia bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy.



– Cały czas podążamy niezmordowanie ścieżką dyplomacji po to, aby to napięcie, które w tej chwili panuje na granicy ukraińskiej opadło. Dlatego musimy pamiętać, po co właściwie to robimy i po co na stole pojawia się pakiet sankcji do wprowadzenia w chwili potencjalnej inwazji na Ukrainę – powiedział Johnson na wspólnej konferencji prasowej.



– Jak już przed chwilą powiedział pan premier Morawiecki, Polska i Wielka Brytania nie przyjmie świata, w którym jakiś wielki sąsiad może nękać albo atakować innego sąsiada. Nie zaakceptujemy, ponieważ uważamy, że każdy naród bez względu na to, gdzie żyje, ma prawo wybrać tego, kto nim rządzi i ma również prawo decydować, do jakiej organizacji międzynarodowej pragnąłby wstąpić – zaznaczył szef brytyjskiego rządu.

źródło: TVP Info, PAP

– Jesteśmy członkami NATO iwobec podstawowych zasad – dodał.