„Forbes” opublikował listę najlepiej opłacanych artystów. Kwoty robią wrażenie

Najnowsze zestawienie 25 najlepiej opłacanych artystów magazynu „Forbes” otwiera reżyser „Władcy Pierścieni” Peter Jackson. Filmowiec wyprzedził Bruce'a Springsteena i Jay-Z, którzy uzupełnili pierwszą trójkę rankingu krezusów. Najlepiej zarabiającą kobietą w tym gronie jest Reese Witherspoon, która znalazła się na 12. miejscu listy „Forbesa”.

Pierwsze miejsce Peterowi Jacksonowi dała suma 580 mln dolarów, która trafiła na jego konto w ubiegłym roku. Zarobił ją nie dzięki dokonaniom reżyserskim, ale udanym transakcjom. Zdobywca Oscara, kojarzony z realizowanymi z wielkim rozmachem produkcjami jak „Władca Pierścieni” czy „Hobbit”, był też współwłaścicielem Weta Digital, firmy specjalizującej się w efektach specjalnych.





Lukratywne transakcje

W tamtym roku część tej założonej w 1993 roku firmy została sprzedana firmie Unity Software za 1,6 miliarda dolarów. Z tej kwoty Jackson dostał 600 mln dolarów. Kwota 580 mln, którą zarobił w ubiegłym roku, to wpływ po odliczeniu opłat dla menedżerów, prawników i agentów oraz innych kosztów.W grudniu zeszłego roku muzyk sprzedał prawa do swoich utworów Sony Music Group. Dzięki tej jednej umowie słynny „Boss” wzbogacił się o niebagatelną sumę 500 mln dolarów.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się Jay-Z z kwotą 340 mln dolarów. Tuż za nim uplasowali się Dwayne „The Rock” Johnson (270 mln dolarów) i Kanye West (235 mln dolarów). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli odpowiednio: twórcy „South Park” Trey Parker i Matt Stone (210 mln dolarów), Paul Simon (200 mln dolarów), aktor Tyler Perry (165 mln dolarów), wokalista Ryan Tedder (160 mln dolarów) i Bob Dylan (130 mln dolarów).





Ile zarobiły panie?

Jak widać, w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających artystów nie ma żadnej kobiety.Kolejna kobieta pojawia się na 17. pozycji. To współautorka serialu „Przyjaciele" Marta Kauffman, która zajmuje to miejsce razem z Kevinem Brightem i Davidem Cranem. Jak wyliczył „Forbes", każdy z trojga autorów serialu wzbogacił się o 82 mln dolarów. Poza Witherspoon i Kauffman, w rankingu są jeszcze tylko dwie kobiety. To producentka serialu „Bridgertonowie" Shonda Rhimes, która z sumą 81 mln dolarów zajęła 18. miejsce, a także Taylor Swift (52 mln dolarów), która znalazła się na miejscu 25. Zdecydowana większość z nich nie stworzyła w ubiegłym roku niczego nowego, a jedynie umiejętnie czerpała zyski z wcześniejszych dokonań artystycznych.